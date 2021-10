Българската софтуерна компания Scalefocus открива втори офис в Република Северна Македония 25 октомври 2021 / 12:45 Tweet

IF 12:46:01 25-10-2021

ZM1243IF.006

Българска компания - Република Северна Македония - нов офис



Българската софтуерна компания Scalefocus открива втори офис

в Република Северна Македония





София, 25 октомври /Христо Воденов, БТА/

Българската софтуерна компания Scalefocus открива втори офис в Република Северна Македония, съобщават от дружеството.

Първият офис на компанията Scalefocus в Република Северна Македония е открит през 2019 в Скопие. Вторият ще е в Битоля. Там млади специалисти ще продължат работата по създаване на иновативни решения за международни клиенти.

Разрастването на екипа в Северна Македония се случва естествено, в резултат на проявен интерес от местната IT общност, като част от модела за "работа отвсякъде", който компанията въведе миналата година, пише в съобщението.

Откриването на втори офис в Северна Македония е продиктувано и от желание за активно развитие на регионалния потенциал. И тук, както и на всяка друга от локациите, в които има офиси, компанията активно работи за мотивиране и задържане на младите IT експерти в региона, като им предоставя възможности за професионален растеж и развитие чрез работа по значими проекти, допълват от дружеството.

Компанията оперира в шест основни офиса в България и в Република Северна Македония и търговски представителства в САЩ, Великобритания и Германия. Към момента с изпълнение на клиентски проекти са ангажирани над 800 души.

/ЦМ/