София, 15 октомври /Екатерина Тотева, БТА/

Започват обществени консултации за условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за изпълнение на 12-те програми за териториално сътрудничество, в които България участва през новия програмен период 2021 г. - 2027 г. Правилата определят и системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за европейско териториално сътрудничество, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Предвидените процедури са аналогични на двата предходни програмни периода. Възнагражденията на назначените служители ще се възстановяват от Техническата помощ на съответните програми.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отново ще бъде Управляващ орган по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС със Сърбия, Турция и Република Северна Македония.

Ведомството ще е Национален орган по двустранните програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС Интеррег VI-A Гърция-България и Интеррег VI-A Румъния-България, както и Национален орган и Национално звено за контакт по програмите за транснационално сътрудничество "Дунав", Интеррег "Средиземно море" и "Черноморски басейн". Ще изпълнява функциите и на Национален орган и Национално звено за контакт по програмите за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Европа, ИНТЕРАКТ, ЕСПОН и УРБАКТ.

Проектът на постановление и приложенията към него са публикувани в раздел "Проекти на нормативни актове" на сайта на МРРБ, както и в Портала за обществени консултации.







