Zero Wave спечели голямата награда на Young Energy Europe 2021





София, 6 октомври /Екатерина Тотева, БТА/

За четвърти път бяха отличени най-добрите отбори от енергийни скаути в рамките на проект Young Energy Europe на събитие, организирано днес от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), съобщиха от Камарата.

Zero Wave печели голямата награда на Young Energy Europe 2021. Проектът е "Да превърнем отпадъка в ресурс". В своята дейност те се занимават с производство на брашно, биоразградими домакински съдове и прибори, крекери от остатъчния малц след производството на бира, третиран като отпадък. Екипът се обединява около "философията на нулевия отпадък и бира" и така възниква идеята за проекта. Със специални награди са били отличени отборите на 73 СУ "Владислав Граматик", Професионалната гимназия по електротехника и електроника - Пловдив и БНТ 2.

При откриването на събитието Митко Василев, главен управител на ГБИТК, е посочил, че само за първите три години от проекта спестените въглеродни емисии възлизат на повече от 13 000 тона. Това са постигнали общо 105 скаути от 29 фирми, като някои от фирмите участват по повече от един път в инициативата.

Tази година в проекта са участвали 11 отбора, съставени от 51 участници, от 12 фирми - Aurubis, ZAYА, Община Кюстендил, Tesy Holistic, Община Чепеларе, GTAI и ГБИТК.









