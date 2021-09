Schneider Electric взе приза "Доставчик на годината на устойчива инфраструктура" в конкурса CRN Tech Impact Awards 28 септември 2021 / 16:03 Tweet

IF 16:04:01 28-09-2021

ZM1602IF.036

Великобритания - Франция - компании - награди



Schneider Electric взе приза

"Доставчик на годината на устойчива инфраструктура"

в конкурса CRN Tech Impact Awards





Лондон/София, 28 септември /БТА/

Лидерът в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията Schneider Electric бе удостоен с отличието "Доставчик на годината на устойчива инфраструктура" на конкурса CRN Tech Impact Awards 2021. Наградата е признание за лидерската позиция на компанията в разработката на устойчиви и енергийно ефективни технологии за центрове за данни и среди с edge computing (локално разпределени системи), както и за нейния доказан опит в подпомагането на партньорите и клиентите при предоставяне на решения за важните въпроси на устойчивостта и кръговата икономика, съобщиха от компанията.

Създадени през март 2021 г., наградите CRN Tech Impact Awards отличават доставчиците, дистрибуторите, посредниците в доставките на ИТ решения и доставчиците на управлявани услуги, които са водещи в справянето както със своя собствен отпечатък върху околната среда и обществото, така и с въздействието на техните технологии, решения и услуги.

"В Schneider Electric устойчивостта е част от нашата ДНК. Целта ни е да предоставим възможности на всички да се възползват максимално от нашата енергия и ресурси и да работим с общността, свързана с нашите канали за продажби, за да постигнем напредък и устойчивост чрез дигитализация и електрификация в широк спектър от сектори, включително центрове за данни, енергийни мрежи, сгради и промишлени съоръжения", коментират от компанията, отличена и като "Най-устойчивата корпорация в света" от Corporate Knights през 2021 година. Schneider Electric има натрупан опит за стимулиране на дигиталната трансформация в световен мащаб и днес работи както с партньори, така и с клиенти, за да намали въздействието върху околната среда чрез технологични иновации и устойчиви бизнес стратегии.

Продуктите на компанията, които са разработени да предлагат устойчив режим на работа, съставляват над 76% от продажбите през 2020 година. Програмите за връщане и рециклиране са пряко свързани с кръговата икономика и осигуряват отговорно освобождаване от амортизираните инфраструктурни технологии като например оборудване за средно напрежение и UPS. Освен това нейни решения и пакет от услуги за управлението на енергия и устойчивост пряко овластяват клиентите да намалят своя въглероден отпечатък и да постигнат средно 20-процентово намаление на въглеродните емисии.

Компанията работи усилено, за да се справи с отпечатъка на емисиите от Обхват 3 върху околната среда, като създава стратегии за минимизиране на въглеродния диоксид по веригата си на доставки и в цялата партньорска екосистема. Публичните й ангажименти включват:

- ускоряване на целта за 2030 г., която предвижда въглеродна неутралност в разширената екосистема на компанията с пет години по-рано - до 2025 г.;

- отказ от природен газ и подготовка за отказ от елегаз (SF6) до края на 2025 г.;

- достигане на нулеви експлоатационни емисии до 2030 г. като част от утвърдената цел за SBT;

- постигане на верига за снабдяване с нулеви емисии до 2050 г.

През 2020 г. Schneider Electric обяви, че ускорява своите ангажименти за устойчивост и обеща, че ще подпомогне клиентите си да спестят/избегнат 800 млн. тона въглеродни емисии до 2025 г. За краткото време на действие на тази програма тя е помогнала за намаляване на въглеродния диоксид с 320 млн. тона. Освен това компанията даде начало на своя проект The Zero Carbon Project - инициатива, с която ще намали наполовина въглеродните емисии на най-големите си партньори по веригата за доставки до 2025 година.

За да помогне на партньорите да проектират, изграждат и внедряват устойчиви центрове за данни от облака до локалните системи, Schneider е създал водещо за сектора портфолио от решения за устойчивост и енергийната ефективност.

"Изменението на климата се превърна в най-голямото предизвикателство на нашето време и ролята на партньорите по каналите за продажби никога не е била по-важна", подчертава Карлтън Грей, директор за продажбените канали във Великобритания и Ирландия в Schneider Electric. "Нито една компания не може сама да намали въздействието си върху околната среда и само чрез по-широко сътрудничество, дигитализация и прозрачност можем да превърнем в реалност целта за нулеви емисии. Нашата мисия в Schneider е да бъдем вашият партньор за ефективност и устойчивост и сме истински щастливи, че бяхме наградени като Доставчик на годината за устойчива инфраструктура на CRN Tech Impact". /БТА-ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС//ЦМ/