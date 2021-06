Критериите за получаване на Син флаг са строги, но не и неизпълними за плажове, претендиращи да предлагат чистота, сигурност, безопасност и модерни услуги 21 юни 2021 / 16:01 Tweet

България - Син флаг - представител



Критериите за получаване на Син флаг са строги,

но не и неизпълними за плажове, претендиращи да предлагат чистота, сигурност, безопасност и модерни услуги





Поморие, 21 юни /Антоан Николов, БТА/

Всяка година Националното жури към Българско движение "Син флаг", а след него и Международното жури при Фондацията за екологично образование, разглеждат кандидатурите за голямата награда за чисти и безопасни плажове и марини. Критериите са строги, но не и неизпълними за плажове, претендиращи да предлагат чистота, сигурност, безопасност и модерни услуги. Това каза за БТА инж. Станимир Георгиев, представител на Програмата "Син флаг" в България. По думите му особено важно е наличието на тоалетни за хора с увреждания и пътеки за лесния им достъп до плажа. Плажовете се награждават със Син флаг само за един сезон и за наградата се кандидатства всяка година.

Станислав Георгиев уточни, че кандидатурите на плажовете се подават в периода декември-януари, като в началото на февруари кандидатите първоначално се "пресяват" от Българското национално жури, в което участват представители и на Българско Движение "Син флаг", и на институции, които традиционно контролират състоянието и управлението на плажовете по българското Черноморие: Районна здравна инспекция /РЗИ/, Регионална инспекция за околната среда и водите /РИОСВ/, Български червен кръст /БЧК/, експерти по екологично образование, еколози, пристанищни и яхтени експерти, местните власти. Одобрените се предлагат на Международната координация на Програма "Син флаг", която извършва детайлна оценка на кандидатите, като всеки път се фокусира върху различен набор от задължителни критерии. Резултатите от това изследване на плажовете и яхтените пристанища впоследствие се предоставят за разглеждане от Международното жури на програмата, което се състои от представители на Екологичната програма на Обединените нации /United Nations Environment Programme - UNEP)/, Световната туристическа организация на Обединените нации /United Nations World Tourism Organization - UNWTO/, Международната федерация по водно спасяване /International Life Saving Federation - ILS/, Европейския съюз за опазване на крайбрежията /European Union for Coastal Conservation - EUCC/, Световния съюз за опазване на околната среда /International Union for Conservation of Nature - IUCN)/, експерти по екологично образование, Международния съвет на асоциациите на морската индустрия /International Council of Marine Industry Associations - ICOMIA/ и Фондацията за екологично образование /Foundation for Environmental Education - FEE/. След разглеждането на документациите международното жури на програмата, което всяка година заседава в Копенхаген, Дания, уведомява Българско движение "Син флаг" кои плажове удостоява със световната награда Син флаг.

Отличените български плажове се публикуват освен на сайта на Българско движение "Син флаг", и на сайта на програмата - www.blueflag.org, където се рекламират наред с най-добрите от цял свят с информация, снимки и карта с GPS координати. Този сайт се е утвърдил като надеждна отправна точка за голяма част от туристите, когато желаят да изберат отлично място за своя отдих, защото Програмата "Син флаг" стимулира устойчивото развитие на плажовете и яхтените пристанища чрез изпълнението на строгите си критерии, отнасящи се до качеството на водата за къпане, екологичното образование и информация, екологосъобразното управление и сигурността. Сериозните туроператори често поставят условие избраните от тях дестинации за продажба да бъдат отличени със Син флаг. Освен на сайта на програмата, плажовете са включени и в мобилно приложение /Blue Flag/, което помага не само с информация за тях, но и с навигация за намирането им.

Отличените плажове подлежат на проверка през целия сезон от представители както на Българско движение "Син флаг", така и на Международната координация на Програмата от Дания, които всяко лято провеждат контролни визити /оповестени и изненадващи/. Тогава въз основа на утвърдени формуляри стриктно се анализира съответствието на наличните условия, мениджмънт и съоръжения с изискванията на програмата, посочи Георгиев.

От особена важност е взимането на проби през сезона, чрез което се проверяват обстойно микробиологичните параметри на водите за къпане - задължително условие за отличаване с престижната световна награда. Данните от тестовете на водата следва да бъдат изложени на плажа и да са достъпни за всички. В случай на проблем с качествата на водите за къпане, тези данни информират хората и гарантират здравето им.

За изпълнение на критериите грижа имат концесионерите на плажовете. Констатирано при проверката разминаване или неизпълнение на изискванията може да доведе до отнемане на флага - временно или за целия сезон, в зависимост от установените недостатъци. За да бъде допусната кандидатурата за разглеждане, до датата на заседанието на Националното жури трябва да бъдат платени задължителните годишни такси за кандидатстване, както и членски внос, който зависи от големината на плажа. С тези средства се покриват националните членски внос и такси към Международната програма "Син флаг" и Фондацията за екологично образование за обработката и разглеждането на документациите и без тях участието на страната ни е под въпрос. Сумите се базират на исканите такси от Фондацията, като собственик на програмата, и за България се определят от Управителния съвет на Българско движение "Син флаг", като се актуализират на всеки три години. Таксите и членският внос се заплащат ежегодно. Заради трудностите при осигуряване на финансови ресурси за по-голямата част от общините по българското черноморско крайбрежие, участието на плажове в Програма "Син флаг" е ограничено и се свежда само до основните български курорти, допълни представителят на сдружението за България.

"Нашите многогодишни опити да убедим отговорните държавни органи да вземат полагащото се активно участие в Националната програма "Син флаг за плажове и яхтени пристанища" се увенчаха с успех и голяма част от финансовите разходи, свързани с изследването на физико-химичните и микробиологични параметри на морската вода в района на българските плажове могат да бъдат за сметка на мониторинговите задачи на специализираните лаборатории на МЗ и МОСВ. Регионалните здравни инспекции имат грижата да взимат проби и да изследват водите за къпане на основни български плажове, като данните от тях са публично достъпни на сайтовете им", коментира Станислав Георгиев.

Благодарение на промените в българското екологично законодателство, направени през последните години, бяха предвидени достатъчно средства за мониторинга на морската вода в района на българските плажове. Така може да се реши един от основните проблеми, свързани с разходите за участие в програмата, допълни представителят на Програмата "Син флаг" в България.

"Надяваме се, че тази промяна ще спомогне за по-широкото участие на всички български плажове в Кампанията "Син флаг". По-голямата част от тях отговарят на строгите международни критерии и заслужено могат да бъдат удостоени с тази престижна екологична награда", заяви българският представител на програмата.

Периодично през годините е имало моменти на възход на бройката, но максимално сините флагове в България са били 16 - нищожна бройка в сравнение с общия брой на плажовете по нашето Черноморие и още по-нищожна, сравнена с 567 флага на Гърция, 551 - на Турция, 79 - на Хърватия, 69 - на Кипър, 38 - на Черна гора. Рекордьори са Испания - 712, Гърция - 567, Турция - 551, Франция - 525, Италия - 497, Португалия - 399, и зависимостта между ефекта на наградата и интереса на туристите към съответната страна е безспорен, отбеляза Георгиев.

През 2021 година 13 плажа и едно яхтено пристанище са постигнали световния стандарт Син флаг в България. Това са плажовете: Златни пясъци; Слънчев ден; Свети Влас-Нов плаж; Слънчев бряг-Север; Слънчев бряг-Централен; Слънчев бряг-Юг, Несебър-Юг; Поморие-Изток; Созопол-Централен; Созопол-Харманите; Дюни; Дюни-Юг; Аркутино, както и единствената, отговаряща на световните стандарти и отличена марина в България - Марина Диневи.

БТА ще представи всеки един от плажовете, на които това лято се развява Синият флаг. /АН/

