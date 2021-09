"Най-красивото момче на света" е най-добрият филм на фестивала Мaster of Аrt`2021 12 септември 2021 / 17:55 Tweet

"Най-красивото момче на света" е най-добрият филм на фестивала Мaster of Аrt`2021





София, 12 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Шведската продукция на режисьорите Кристина Линдстрьом и Кристиан Петри "Най-красивото момче на света" е носител на наградата Master оf Art - Aurubis аward, за най-добър филм за 2021 г. на Master of Art. Това съобщават от фестивала за документално кино, посветено на изкуството.

Петдесет години след премиерата на "Смърт във Венеция", Бьорн Андресен, бившата тийнейджърска звезда, която навремето изиграва легендарния персонаж Тадзо в шедьовъра на Висконти, прави пътешествие с лични спомени, история на киното, звезден прах и трагедия, което може да бъде последният опит на Бьорн да върне живота си в релси.

Специалната награда на журито (в състав режисьорите Фил Грабски, Димитър Коцев и Николай Василев, директорът на международния фестивал за арт филми в Тел Авив Мики Ларон и културния мениджър Светлин Стоев) е за "Варшава: Разделен град". Филмът на полския режисьор Ерик Беднарски хвърля нова светлина върху трагичните времена на разделение, разрушения и масови убийства чрез неизвестни до момента кадри, заснети с любителска 8-милиметрова камера от Варшавското гето през 1941 г.

Наградата за най-добър български документален филм за изкуство е на продукцията на БНТ-Пловдив - "Одисей". Режисьорите Десислава Шишманова и Нончо Нончев разказват за създаването на едно от най-вълнуващите и мащабни театрални събития в програмата на "Пловдив - Европейска столица на културата 2019". За първи път това отличие се връчва от Държавния културен институт към министъра на външните работи.

Младежкото жури (в състав Карла Стоянова, Стефан Гончаров, Денис Стоянов) определи "Човекът с лулата" на режисьора Андрей Кулев за най-добър дебют. Филмът представя на публиката художника, кинорежисьора и поета Иван Веселинов.

Награда за най-добър късометражен филм, която също се присъжда от младежкото жури, е за "Стъклени негативи" (Полша, 2019, реж. Ян Боровиец).

Победители в останалите категории са: архитектура - "Колосът Прора" (Германия, 2019, реж. Нико Вебер), дизайн и мода - "Кимоната на Кубота. История върху коприна" (Русия, 2000, реж. Радик Кудояров), изкуство и власт - "Приказката на Джани Беренго Гардин за Венеция" (САЩ, 2019, реж. Донна Сербе-Дейвис), изкуство и деца - "Хенрик Хмелевски (Татко Хмел)" (Полша, 2020, реж. Петро Алексовски), изобразително изкуство - "Карачи - тихата революция в италианския ренесанс" (Италия, 2019, реж. Джулия Джапонези), литература - "Херман Хесе. Пламтящо лято" (Швейцария, 2020, реж. Хайнц Бютлер), музика и танц - "Итръгнати: Пътуването на джаз танца" (САЩ, 2019, реж. Кадифа Уонг), съвременно изкуство "Завръщане у дома - Марина Абрамович и нейните деца" (Сърбия, 2020, реж. Борис Милякович), театър и кино - "Човекът с лулата" (България, 2020, реж. Андрей Кулев), фотография - "Елиът Ъруит, тишината звучи добре" (Испания, Франция, 2019, реж. Адриана Лопез Санфелиу), и видео арт и реклама - "Bookanima: Анди Уорхол" (САЩ, Южна Корея, 2020, реж. Шон Ким).

Не се присъжда награда в категорията "Кулинарно изкуство".



