Филми за Тони Морисън и за датския архитект Бярке Ингелс са в програмата на Master of Art утре в БТА





София, 11 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Филми за Тони Морисън и за датския архитект Бярке Ингелс са в програмата на Master of Art утре в БТА. Прожекциите са в зала "Максим" на националната информационна агенция.

От 18:00 ч. е "Бярке Ингелс: Да си направиш планина" (Дания, 2020, реж. Каспар Аструп Шрьодер). Wilkommen, bienvenue - пее големия шеф през 2011 г., когато студио BIG печели конкурс за голям завод за преработка на отпадъци с цел извличане на енергия, със ски писта на покрива си. Целият процес - от пробите в началото до това, което се превръща във визионерски проект - е заснет с камера. Проектът съчетава управление на отпадъци и инфраструктурна значимост с впечатляваща архитектура и градско пространство за отмора.

Но предстои неистово катерене. Предизвикателствата скоро изникват заедно с въпросите. Как въобще могат да се съчетаят завод за отпадъци и ски писта? Докъде е готов да стигне собственикът на завода? И доколко може да се наложи архитектът, когато всичко е уговорено и извършено?

Тази филмово-строителна симфония проследява главните герои - от отварянето на шампанското и създаването на визията, през съкрушените мечти заради изтъркванията от изкуствения сняг до първото спускане по черния наклон.

От 19:00 ч. "Тони Морисън: Парчетата, които съм" (САЩ, 2012, реж. Тимъти Грийнфийлд-Сандърс) е филм за легендарната писателка, който разглежда нейния живот, творби и темите, с които се е сблъсквала през цялата си литературна кариера.

Тони Морисън Снимка: Тимъти Грийнфийлд-Сандърс

Билетите за фестивала Master of Art са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art е в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).



