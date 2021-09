Филми за руски майстор на кимона и за Адриано Оливети са в програмата на Master of Art утре в БТА 9 септември 2021 / 13:22 Tweet

Филми за руски майстор на кимона и за Адриано Оливети са в програмата на Master of Art утре в БТА





София, 9 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Филми за руски майстор на кимона и за Адриано Оливети са в програмата на Master of Art утре в БТА. Прожекциите са зала "Максим" на националната информационна агенция.

От 18:00 ч. "Кимоната на Кубота. История върху коприна" (Русия, 2000, реж. Радик Кудояров) започва от времето, което Кубота прекарва като военнопленник през Втората световна война. Красиво заснети възстановки пресъздават този труден и ключов период в живота му. Докато е затворен в килията си, Кубота има видение на сибирски залез, което по-късно ще вдъхнови проекта на живота му - "Симфонията на светлината", серия от кимона, илюстриращи величието на вселената.

Филмът описва сложния занаят на Цуджигахана - традиционна техника за декориране на тъкани. Кубота не е имал достъп до инструкции как да пресъздаде този отколешен процес, и е прекарал десетилетия експериментирайки, за да постигне своя версия на метода, наречена Ичику Цуджигахана.

Изборът му да използва кимоното като платно за своето изкуство символизира срещата между Япония и света на модата, проправяйки път за бъдещи сътрудничества след време, включително и прочутите работи на Такаши Мураками за марката "Луи Вюитон".

В 19:30 ч. е "Парадигмата на Оливети" (Италия, 2020, реж. Давиде Мафей). През 1960 г., на 27 февруари, Адриано Оливети умира. Основана от баща му Камило през 1908 г., едноименната компания неочаквано приключва втория цикъл от своя живот. При лидерството на Адриано този период се е характеризирал със смела експанзия на индустриално и социално ниво, превърнала компанията в световен лидер в офис техниката. Със смъртта на собственика започва период на огромна несигурност - компанията, финансова уязвима, преминава през принудителна промяна на собствеността и целите.

Въпреки наложителните промени, посятото от Адриано остава и духът на хармония между техниката и красотата преживява един от най-разцъфтяващите си и многопластови периоди. На силно конкурентен пазар, Оливети ще успеят отново да се наложат в индустриалния продуктов дизайн със своя метод за производство.

Чрез гласовете на дизайнери, историци и мениджъри и благодарение на уникални архивни материали, филмът проследява пътят на Оливети в индустриалния дизайн от смъртта на Адриано до 90-те години, както и преминаването през предизвикателствата на епоха, белязана от бързи промени: преходът от механични към електронни технологии, довел до успеха в силно конкурентния IT сектор.

Билетите за фестивала Master of Art са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).

