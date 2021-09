FF 10:08:31 08-09-2021

Филми от Испания и Германия са в програмата на Master of Art утре в БТА



София, 8 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Филми от Испания и Германия са в програмата на Master of Art утре в БТА. Прожекциите са зала "Максим" на националната информационна агенция.

От 18:00 ч. е прожекцията на W.I.S.H.? (Испания, 2020, реж. Гилермо Доминик, Бория Алеман, Марта Еспино, Мануел Фраиле, Мануел Гуера, Алфонсо Лерма, Шломо Голдберг).

Какво кара архитект, фокусирал се върху колективната архитектура, да участва заедно със своето студио Recetas Urbanas в "Арт Базел" - най-престижния панаир за изкуство? Дали прилагането на радикалните му методи в Швейцария - една от най-богатите страни в света, въобще има смисъл? Какви са динамиките в днешния пазар на изкуство и как този пазар произвежда изкуство? Чрез свидетелства и разговори този филм засяга проблемни теми и изследва статуквото на днешния пазар за съвременно изкуство, както и връзката му с обществото и културата.

"Колосът Прора" (Германия, 2019, реж. Нико Вебер) от 19:30 ч. е за "чудовището край морето", "Колосът от Рюген" - Прора, считана за най-дългата сграда в света. Построена в годините на Третия райх по идея на самия Хитлер, след войната сградата е превърната в една от най-големите казарми в ГДР, напълно изоставена с години след обединението на Германия. Сега части от нея са хотели или ваканционни апартаменти.

"Колосът Прора" разказва не просто историята на тези исторически трансформации - от Хитлер през Хонекер и Студената война до днес. Той показва гигантския лабиринт, разкривайки историческите пластове и неочакваните връзки на хората и обществата с модернистичната архитектура, и феномена на масовия туризъм.

Билетите за фестивала Master of Art са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).



