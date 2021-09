FF 10:08:01 02-09-2021

Филм за Варшавското гето е в програмата на Master of Art утре в БТА



София, 2 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Филмът "Варшава: Разделен град" (Полша, 2019, реж. Ерик Беднарски) е в програмата на Master of Art утре в БТА. Прожекцията е от 18:00 ч. в зала "Максим" на националната информационна агенция.

Създаването на Варшавското гето е показано от двете страни на разделящата го стена, както и значението му за града днес. Филмът хвърля нова светлина върху трагичните времена на разделение, разрушения и масови убийства чрез неизвестни до момента кадри, заснети с любителска 8-милиметрова камера, и свидетелства на оцелелите.

През 1941 г., скоро след създаването на Варшавското гето от нацистите, полски кинолюбител снима забележителен 10-минутен филм от двете страни на стената на гетото. Тези непоказвани досега кадри са представени във "Варшава: Разделен град" като нямо свидетелство на трагизма на военновременното разделение на града и избиването на обитателите му.

Оцелели от гетото и свидетели разкриват изумителните си спомени, а архитекти и историци на урбанизма разказват за смразяваща визия на нацистите за Варшава.

Билетите за фестивала Master of Art са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).



