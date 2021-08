FF 10:50:01 31-08-2021

Филм за най-известния жив италиански фотограф е в програмата на Master of Art утре в БТА





София, 31 август /Даниел Стоянов, БТА/

Филмът "Приказкатa на Джани Беренго Гардин за Венеция" (САЩ, 2019, реж. Дона Сърби-Дейвис) е в програмата на Master of Art утре в БТА. Прожекцията е от 18:00 ч. в зала "Максим" на националната информационна агенция.

Лентата разказва за спорната изложба на италианския фотограф, която провокира дебати, протести и международен отзвук. Последвалите събития доведоха до напрежение относно въздействието на круизните кораби над Венеция.

Как можем да съхраним застрашеният град Венеция? Джани Беренго Гардин, приема предизвикателството със своите въздействащи фотографии и спорна изложба, която провокира дебати, протести и международен отзвук.

"Приказкатa на Джани Беренго Гардин за Венеция" е за посветеността му и за въздействието на гигантските круизни кораби, преминаващи през канала "Джудека". Зрителите се запознават от първа ръка с несигурното бъдеще на Венеция.

Билетите за фестивала Master of Art са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).



