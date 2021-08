FF 09:48:31 30-08-2021

Филм за фестивала "Пламтящият човек" е в програмата на Master of Art утре в БТА





София, 30 август /Даниел Стоянов, БТА/

Филм за фестивала "Пламтящият човек" е в програмата на Master of Art утре в БТА. Прожекцията е от 18:00 ч. в зала "Максим" на националната информационна агенция.

"Burning Man: изкуство върху огън" (2020, реж. Джералд Фокс) е вдъхновяващ поглед отвътре към впечатляващото изкуство на този ежегоден празник. Проследява непредсказуемото пътуване на артисти, на които не им се налага да търсят причина, за да поставят своите масивни инсталации и скулптури сред суровия климат на пустинята Невада.

Заснет веднага след внезапната кончина на легендарния основател на фестивала "Пламтящият човек", в този филм артистичната общност е провокирана от невъзможно кратките срокове и заслепяващите прашни бури. В течение на месеци, творците си представят, изграждат и в крайна сметка подпалват невероятните си творби в това временно поселище на мечтите.

Билетите за фестивала са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).



