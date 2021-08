FF 09:00:01 28-08-2021

ED1041FF.002 09:00

култура - кино - фестивал - Master of Art



Два филма с един билет утре в програмата на Master of Art в БТА





София, 28 август /Даниел Стоянов, БТА/

Два филма с един билет може да се видят утре от 17:00 ч. в програмата на Master of Art в зала "Максим" на БТА.

"Верокио: Скулптор и художник от ренесансова Флоренция" (Италия, 2019, реж. Дейвид Хамър) е заснет по време на едноименната изложба. Разказва за кариерата на този забележително многостранен творец. Андреа дел Верокио (ок. 1435-1488) постига слава като скулптор, чиито шедьоври от бронз съперничат на античните скулптури в своя натурализъм и експресивност. Любимец на Медичите, които фактически са управлявали Флоренция, Верокио е бил и почитан художник и чертожник, чието ателие се е превърнало в място за обучение на най-добрите художници от Зрелия ренесанс, включително и на неговия чирак и възпитаник, Леонардо да Винчи. Разказан от номинираната за "Оскар" Глен Клоуз, филмът показва и оригиналните места, на които са стояли творбите на Верокио във Флоренция, Пистоя и Венеция.

Вторият филм от пакета е "Андрис Нелсонс - само музиката" (Германия, 2019, реж. Кармен Белашк). Нелсонс е един от най-търсените диригенти на нашето време - диригент от най-висок ранг с шеметна кариера. Този 30-минутен портрет следва възходящото развитие на младия латвийски диригент - от началото на музикалното му образование в родния му град Рига до двете престижни позиции, заемани днес от него: музикален директор както на Гевандхаус оркестър Лайпциг, така и на Бостънския симфоничен оркестър. Филмът проследява пътуванията му между двата свята, показва го по време на репетиции и концерти с ръководените от него оркестри, предлага ексклузивни сцени зад кулисите, както и редки архивни кадри.

От 18:30 започва "Създаването на френския лукс" (Франция, 2020, реж. Стефан Бегоан). Днешните шопинг маниаци са убедени, че Франция е домът на лукса. Но през изминалите векове Франция е трябвало да внася качествени храни от други страни. Всеки чуждестранен доставчик внимателно е пазел своите търговски тайни. За да бъде постигнато това ценно познание и да се издигне Франция до водещ европейски пазар за луксозни стоки, са били използвани специални кралски пратеници, които не се свенели да се забъркват в шпионски афери, отвличания и подкупи.

Билетите за фестивала са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).



/ЕД/