Филми за фамилията Карачи и за Роман Лапшин са в програмата на Master of Art утре в БТА





София, 27 август /Даниел Стоянов, БТА/

Филми за Карачите и за Роман Лапшин са в програмата на Master of Art утре в зала "Максим" на БТА.

"Карачи - тихата революция в италианския ренесанс" (Италия, 2019) от 17:00 ч. е на режисьорката Джулия Джапонези.

Фамилията Карачи революционизира начина на рисуване, оставяйки следа в историята на световното изкуство. Историята на тримата болонски художници - братята Анибале и Агостино и техния братовчед Лудовико - е разказана от Марко Рикомини, световноизвестен арт консултант, бивш директор на отдел "Стари майстори" в аукционната къща "Кристи".

Карачите са работили заедно в екип по стените на три величествени исторически италиански двореца: Палацо Маняни и Палацо Фава в Болоня, както и Палацо Фарнезе в Рим, понастоящем седалище на френското посолство в Италия.

При своето пътешествие край изрисувани дворци и прекрасни картини, Рикомини среща учени и музейни куратори от ранга на: бившия директор на Лувъра Пиер Розенберг, директора на отдела "Италиански картини" в "Метрополитън" Кийт Кристиансен и директора на Шотландската национална галерия Ейдън-Уестън Луис. Заедно те пресъздават артистичното и човешко пътуване на тримата художници, въплътили изключително умение за съвместна работа, надмогващо личните им ограничения.

"Изобразяване" (Канада, 2020, реж. Били Минц) е от 18:30 ч. Още от детските си години Роман Лапшин е преследван от тайна, разкрита му от неговия дядо, когато е едва 12-годишен. Лично разкритие за мистериозното и проблемно състояние на хиляди части от липсваща творба на изкуството, която дядо му е рисувал през целия си живот.

Откак се помни, Роман е обсебен от бремето на откровението на своя дядо, убеден че той сам трябва да разследва и разкрие мрачната съдба на творбата му и да реабилитира неговото име и творческо наследство. Но намирането на картините се оказва срещу желанията на останалата част от фамилията, които винаги са пазели ревностно същата тази тайна. То означава и сблъсък с небезизвестния и влиятелен човек, около когото съществува тази тайна, и за когото Роман счита, че е експлоатирал дядо му, когато е бил отчаян имигрант, току-що пристигнал в Канада.

Въпреки мисията на изкупление, сред натиска на семейството си да остави миналото непокътнато, Роман е решен да преследва нещата докрай, въпреки косвените щети, които действията му могат да причинят. Но с напредването на търсенията му той започва да осъзнава, че борбата му за справедливост и обсебеността му да отмъсти, може и да не доведат до спасението, което се надява да постигне.

"Изобразяване" следва Роман из 3 континента и в 5 страни, докато се опитва да събере липсващите парчета от пъзела и да си изясни семейното наследство, осъществявайки своето лично пътуване към възстановяване, съзряване и изцеление.

Билетите за фестивала са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).



