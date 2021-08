FF 13:15:01 24-08-2021

В БТА ще бъдат показани 24 филма от програмата на Master of Art, входът за журналисти е свободен





София, 24 август /Даниел Стоянов, БТА/

В зала "Максим" на БТА ще бъдат показани 24 филма от програмата на Master of Art.

За първи път филмовият фестивал за документално кино има прожекции и в зала "Максим" в националната информациионна агенция, която е медиен партньор на събитието.

Първата прожекция - на 27 август, петък от 18:00 ч., е на "Шапката на Вермеeр - светът в една картина" (2020). Филмът на френския режисьор Никола Отеман е свободно вдъхновен от известната книга на канадския писател Тимоти Брук, който предлага нов начин на разбиране на глобалния свят, в който живеем, благодарение на картина от 17-и век.

В събота от 17:00 ч. е "Карачи - тихата революция в италианския ренесанс" (2019) на италианската режисьорка Джулия Джапонези. След него, в 18:30 ч., е "Изобразяване" (Канада, 2020). Режисьорът Били Минтц разказва за Роман Лапшин, който в пет страни на три континента се опитва да си изясни семейното наследство, осъществявайки своето лично пътуване към възстановяване, съзряване и изцеление.

В неделя от 17:00 ч. ще могат да се видят два филма с един билет. Това са "Верокио: Скулптор и художник от ренесансова Флоренция" (Италия, 2019) на режисьора Дейвид Хамър и "Андрис Нелсън - само музиката" (Германия, 2019, реж. Кармен Белашк). От 18:30 ч. е "Създаването на френския лукс" (2020) на режисьора Стефан Бегоин.

Билетите за фестивала са на цена от 10:00 лв и за прожекциите в зала "Максим" те ще се продават на касата в БТА. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефона на касата: 02/9262266.

Прожекциите в БТА са съобразени с въведените противоепидемични мерки.

Вижте програмата на прожекциите в зала "Максим" на БТА

Общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филма за изкуство са включени в програмата на фестивала тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт".

Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).

Официалното откриване в София ще бъде в кино "Люмиер" с два български филма. "Необикновеният живот на един сладкар" на режисьора Мария-Виктория Кузманова разказва за историята на Александър Цеков, който се стреми да намери баланс между сладкарската кариера и страстта към сцената, а "Родени от огъня" на Саша Хаджиева представя танцово-театралното изкуство с огън в България.



