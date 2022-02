Лех Майевски ще бъде част от международното жури и ще получи Специалната награда на "София филм фест" 16 февруари 2022 / 09:31 Tweet

EZ 09:32:32 16-02-2022

HT0929EZ.005

Култура - кино - "София филм фест" - Лех Майевски



Лех Майевски ще бъде част от международното жури и ще получи Специалната награда на "София филм фест"





София, 16 февруари (БТА)

Лех Майевски ще бъде част от международното жури и ще получи Специалната награда на "София филм фест", съобщават от "Арт фест".



Полският поет, медиен артист, писател, филмов, театрален и оперен режисьор, оператор, монтажист, композитор, художник и продуцент ще има майсторски клас в рамките на 26-ото издание на фестивала. Майевски изнася лекции за скрития език на символите в различни университети, колежи и академии по изкуствата.



В София ще представи и филмите си "Бриджит Бардо завинаги" (2021) и "Мелницата и кръстът" (2011).



Лех Майевски е роден през 1953 година в Катовице, Полша. Първоначално учи живопис в Академията за изящни изкуства в Лодз, но през 1973 година се премества и завършва режисура в Националното филмово училище. Документалният филм Grand Hotel (1975), заснет по време на следването му, печели голямата награда на Международния фестивал на филмовите училища.



Докато е в Полша, пише и режисира два игрални филма - Annunciation (1978) и The Knight (1980), който "Ню Йорк таймс характеризира като "натрапчива, сурова притча, режисирана с увереност. Филмът запазва свободния си, завладяващ визуален стил през цялото време", а "Лос Анджелис таймс" го определя като "красив и мистичен".



През 1982 година поставя "Одисея" на Омир в Лондон. Продуциран от Шон О`Кейси и подкрепен от Самюъл Бекет и Джон Клийз, спектакълът се играе на баржа, плаваща по Темза. Лондонският вестник "Таймс" го определя като "силен театър".



През 1983 година режисьорът заминава за САЩ, където снима Flight Of The Spruce Goose (1985) с участието на Карън Блек, Бетси Блеър и Джордж Ромеро. Майевски базира сценария на първия си роман, публикуван в Полша - Chesnut. Продуцент на филма е Майкъл Хаусман, създал филми като "Амадеус" на Форман и "Бандите на Ню Йорк" на Скорсезе, а премиерата е на фестивала в Кан. През същата година Майевски става член на Гилдията на американските сценаристи и на Гилдията на американските режисьори.



През 2000 година Майевски става член на Европейската филмова академия и започва да снима Angelus - епопея за силезийските миньори, живеещи в окултна комуна. "В Angelus има пречистена аура на красотата, която понякога носи зашеметяващото усещане, че въображението преодолява всички препятствия. Начинът, по който филмът създава фантастично проектирани и заснети кадри, има почти халюциниращо въздействие върху възприятията", пише "Варайъти".



През 2005 година са организирани две големи ретроспективи на творчеството на Майевски - в Буенос Айрес и в Лондон. През 2007 година ретроспективата, която започва в МоМА, пътува и до Чикаго, Портланд, Кливланд, Лос Анджелис, Хонолулу, Бъркли и Вашингтон.



През 2019 година Лех Майевски става член и на Американската академия за кинематографично изкуство и наука с право на глас. /ДД



/ХТ/