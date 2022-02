AV 17:55:01 15-02-2022

Румъния - филмови награди



Аджерпрес: Над 90 продукции се състезават за номинации за Наградите "Гопо" 2022





Букурещ, 15 февруари (БТА)

Деветдесет и шест румънски филма, представени в кината и на национални и международни фестивали през 2021 г., се състезават за номинации в 16-тото издание на Наградите "Гопо", предаде специално за БТА агенция Аджерпрес.

В списъка на предложенията за номинации в категорията Най-добър филм са включени 27 пълнометражни филма, от които 21 са игрални филми. Сред тях са "Каръшко чукане или шантаво порно" (Bad Luck Banging or Loony Porn, режисиран от Раду Жуде), "Напълно непознати" (Perfect Strangers, режисиран от Октавиан Струнила), "Лука" (режисиран от Хорациу Малаеле), "Мия пропуска отмъщението си" (Mia misses her revenge, режисиран от Богдан Теодор Олтяну), "Стълбата" (The Ladder, режисиран от Влад Паунеску) и "Лагерът" (The Camp, режисиран от Вали Доброджану) и шест документални филма, сред които "Holly Father", режисиран от Андрей Даскалеску, "Ние срещу себе си" (Us against us, режисиран от Андра Татара) и "Дива Румъния" (Wild Romania, режисиран от Дан Дину).

"Блана Бомба" (режисиран от Клаудиу Митку), "Деца, изгубени на плажа" (Lost kids on the beach, режисиран от Алина Манолаке), "Нещата, които крием в мълчание" (The things we hide in silence, режисиран от Андра Хера), "Човекът със сянката" (The Man and His Shadow, режисиран от Драгош Ханчу) и "Swamp City" (режисиран от Богдан Пусленгя и Овидиу Зимча) са сред десетте продукции в документалната категория след селекцията, започнала през януари.

В категорията за късометражен филм са включени 59 заглавия от жанровете фикция, документалистика, както и анимация. Списъкът с румънски късометражни филми в това издание включва продукции като "31 часа" (31 hours, режисиран от Клаудиу Митку), "Caricaturana" (режисиран от Раду Жуде), "Както пееше мама" (Like mother used to sing, режисиран от Денис Кон Тубаку), "Семиотична пластмаса" (режисиран от Раду Жуде), "Крал Михай: Пътят към дома" (King Mihai: The Road Home, режисиран от Тревор Путс) и You Who Never Arrived (режисиран от Мариус Олтяну).

Списъкът от филми, които влизат в надпреварата за номинациите за Наградите "Гопо" 2022, може да бъде разгледан онлайн на http://bitly.ws/oxsc.

Номинациите във всички категории за Наградите "Гопо" ще бъдат определени през март. След обявяването на номинациите над 650 активни професионалисти от всички области на румънската филмова индустрия ще бъдат поканени да гласуват за определянето на победителите на Наградите "Гопо" 2022 г. чрез механизъм за гласуване, осигурен от престижната одитно-консултантска компания PwC Romania, с която организаторите на Наградите "Гопо" започнаха партньорство от 2011 г.

Най-важното събитие в румънската филмова индустрия ще покаже достиженията на румънската кинематография на публиката и представителите на индустрията през април.

Гала вечерта на Наградите "Гопо" 2022 се организира от Асоциацията за промотиране на румънския филм с подкрепата на Националния център за кинематография и Babel Communications. (Новина, избрана от АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА без намеса в текста съгласно договора за сътрудничество между агенциите).

Снимка: агенция Аджерпрес

(Ваня Накова)



