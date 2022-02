EZ 12:47:32 14-02-2022

Култура - кино - "София филм фест"



"Карай колата ми" с четири номинации за "Оскар" ще има премиера на "София филм фест"



София, 14 февруари /БТА/

"Карай колата ми" с четири номинации за "Оскар" ще има премиера на 26-ия "София филм фест" (СФФ), съобщават от "Арт фест".



Новата творба на Рюсуке Хамагучи се състезава в четири категории - най-добър филм, режисьор, адаптиран сценарий и международен филм. През 2021 година японския режисьор получи втората най-престижна награда на "Берлинале" - "Сребърна мечка - Голямата награда на журито" - за "Случайност и въображение" (Wheel of Fortune and Fantasy). Малко по-късно в Кан бе премиерата на следващия му филм "Карай колата ми" (Drive My Car) по едноименния разказ на Харуки Мураками от неговия сборник "Мъже без жени" (2014).



Филмът на Хамагучи се оказа един от най-харесваните на фестивала - неслучайно "Карай колата ми" получава наградата на ФИПРЕССИ, на Екуменическото жури и приза за най-добър сценарий. В ревютата за се споменават безупречните изпълнения на актьорите, както и филигранния сценарий.

Две години след внезапната смърт на жена си, уважаваният актьор и режисьор Юсуке Кафуку получава предложение да режисира "Вуйчо Ваньо" за театрален фестивал в Хирошима. Там той среща Мисаки Уатари - необщителна млада жена, която е разпределена като шофьор на любимия му червен "Saab 900". Принуден да се изправи пред болезнени истини от миналото, с помощта на своя шофьор Юсуке разгадава тайните, останали в живота му след неочакваната смърт на жена му. В този роуд муви по разказа на Харуки Мураками пътешествието трябва да помогне за приемането на загубата, в търсене на любов и мир.



В програмата на СФФ са включени също "Спенсър" на Пабло Ларейн, удостоен с оскарова номинация за най-добра актриса в главна роля (Кристен Стюарт), както и "Бягство" на Йонас Похер Расмусен, който е в документалния конкурс на СФФ и вече влезе в историята на киното като първия филм, номиниран за "Оскар" едновременно в категориите най-добър анимационен, документален и международен филм.







