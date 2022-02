EZ 14:31:31 10-02-2022

Култура - театър - специални награди - "Икар" - номинации (допълнена информация 2)



Певицата Мими Николова, актьорът Симеон Алексиев и режисьорът Асен Шопов получават специалните награди "Икар"





София, 10 февруари (БТА)

Номинациите за наградите "Икар" бяха обявени днес от Съюза на артистите в България.



Председателят на съюза Христо Мутафчиев съобщи трите специални отличия. Наградата за изключителен принос в областта на музиката е за певицата Мими Николова, за чест и достойнство - за актьора Симеон Алексиев от Пловдивския театър и за изключителен принос в областта на българския театър - за режисьора Асен Шопов.



Наградата за принос към цирково изкуство е за Марио и Калин Москови, а за значим принос в развитието на българското куклено изкуство - на Кирякос Аргиропулос.



Статуетките ще бъдат връчени на 27 март, световния ден на театъра, в Народния театър.



Христо Мутафчиев пожела на добър час на всички номинирани и коментира нестандартната визия на тазгодишното издание на наградите с думите: "Опитваме се да бъдем съвременни, да сме съпричастни с всичко, което се случва в света".



Представители на комисията, определила номинациите за най-добри постижения в областта на драматичния театър, бяха театроведът доц. д-р Румяна Николова, режисьорът Василена Радева и актьорът Боян Арсов. Представител на комисията, която определя номинираните за най-добри постижения в областта на кукленото изкуство, беше актьорът Румен Угрински.



На събитието присъстваше и заместник-министърът на културата Весела Кондакова, която каза: "Всички знаем, че наградите са много важни, защото изострят вниманието на хората. Мога да пожелая успех и вдъхновена игра на всички при нарастващото напрежение от обявяването на номинациите до връчването на наградите. Поздравления за всички номинирани, това е голям успех!".



Биляна Генова, директор на дирекция "Култура" в Столичната община, определи Софийския театрален салон като "едно от стратегическите събития в нашия културен календар" - заради насочеността към младата публика. "Глаголите чета, обичам и харесвам трудно имат повелителна форма. Не можеш да принудиш децата да обичат театъра и да четат книги. Трябва да запалиш интереса им. Софийският театрален салон за мен е една от най-важните програми, защото тя успява да го постигне, за което съм благодарна. Пожелавам повече популярност на това събитие, повече зрители, повече нова публика и успех на всички номинирани", каза още тя.



Тази година публиката ще има възможност да подкрепи своя фаворит, като гласува в анкетата на сайта на САБ до 27 март.



Всички номинирани спектакли ще бъдат представени в рамките на 17-ото издание на Софийския театрален салон, който по традиция е част от Календара на културните събития на Столичната община, както и от Националния културен календар.

НОМИНАЦИИТЕ

За дебют номинираните са актьорът Георги А. Богданов и режисьорът Димитър Илиев - за "Shopping And Fucking" от Марк Рейвънхил ("Ялта арт рум"), Елица Йовчева - за режисурата на "Жената е рибя кост" по Йордан Йовков ("Сити марк") и Жаклин Даскалова за Миранда в "Бурята" от Уилям Шекспир, реж. Робърт Уилсън, Народен театър.



За водеща мъжка роля номинираните са Александър Митрев за "Бартълби" от Хърман Мелвил, реж. Марий Росен, център за неформално образование и културна дейност "Алос", Владимир Карамазов за Кандидатът в "Опашката" от Захари Карабашлиев, реж. Явор Гърдев, Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен, Камен Донев за Сирано дьо Бержерак в "Сирано дьо Бержерак" от Едмон Ростан, реж. Стоян Радев, театър "Българска армия".



За водеща женска роля номинираните са Ива Тодорова за "Ива е онлайн" от Ива Тодорова, реж. Стоян Радев, "Театър 199", Койна Русева за Воланд в "Майстора и Маргарита" по Михаил Булгаков, реж. Николай Поляков, Младежки театър "Николай Бинев", Маргита Гошева за Катерина в "Укротяване на опърничавата" от Уилям Шекспир, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър "Николай О. Масалитинов" - Пловдив.



За поддържаща мъжка роля номинираните са Александър Узунов за Портиерът в "Галерия Стриндберг" по Аугуст Стриндберг, реж. Крис Шарков, театър "Азарян", Красимир Недев за Берлиоз в "Майстора и Маргарита", Севар Иванов за Агатон във "Федра сияйната" от Петър Пламенов, реж. Бойка Велкова, театър "Азарян".



За поддържаща женска роля номинираните са Рая Пеева за Маргарита в "Майстора и Маргарита", Стела Ганчева за Натали в "Само час спокойствие" от Флориан Зелер, реж. Антон Угринов, Сатиричен театър, Христина Джурова за Констанца Вебер в "Амадеус" от Питър Шафър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър "Стоян Бъчваров", Варна.



За режисура номинираните са Николай Поляков за "Майстора и Маргарита", Стайко Мурджев за "Укротяване на опърничавата" и Стоян Радев за "Ива е онлайн".



За сценография номинираните са Илияна Кънчева за "Галерия Стриндберг"; Мира Каланова (сценография), Марина Райчинова (костюми), Петко Танчев (видео дизайн) - за "Коприна" по романа на Алесандро Барико, реж. Диана Добрева, Драматичен театър "Николай О. Масалитинов" - Пловдив; Михаела Добрева и Борис Далчев (среда и костюми) за "Невидимите градове" по романа на Итало Калвино, реж. и сценична версия Боян Крачолов, имърсив спектакъл на сдружение "Конклав" и творчески колектив "Съпромат".



За майсторско техническо осъществяване номинираните са Народен театър - за "Бурята", Драматичен театър "Стоян Бъчваров", Варна - за "Амадеус", и драматичен театър "Николай О. Масалитинов" - Пловдив - за "Коприна".



За авторска музика номинираните са Асен Аврамов - за "Майстора и Маргарита", Калин Николов за "Опашката" и Николай Иванов за "Шахнаме: Сказание за Зал" по Фердоуси, реж. и сценарист Елена Панайотова, театър "Азарян".



За драматургичен текст номинираните са "Господин Нощ" от Яна Борисова, "Ива е онлайн" от Ива Тодорова и "Кастор. Портрет на неизвестното" от Явор Гърдев. За критически текст номинираните са Ани Васева за "Театър и истина", изд. Метеор, Камелия Николова за "Режисьорите в европейския театър", Институт за изследване на изкуствата към БАН, "Хомо луденс" и "Литературна къща", Тея Сугарева за "Между драматургията на абсурда и естетиката на модернизма. Режисьорската практика в България между 80-те и 90-те години на ХХ век", "Карина - Мариана Тодорова".



За постижение в кукленото изкуство номинираните са Веселка Кунчева и Мариета Големехова за екипно постижение в кукленото изкуство за възрастни в "Прегаряне" по идея на Веселка Кунчева и Ина Божидарова, реж. Веселка Кунчева, Държавен куклен театър - Стара Загора; Мила Коларова и Румен Гаванозов за актьорски екип в "Малката нула", сценарий и режисура Мила Коларова и Румен Гаванозов, Столичен куклен театър и фондация "Горе на дървото"; дебют за актьорски екип и режисура в "Лукчо" по Джани Родари, Бранислав Нушич, Валери Петров, Ръдиард Киплинг, реж. Ваня Борисова, театър "Ателие 313".



За куклен спектакъл номинираните са "Бомбето" по Йордан Радичков, реж. Катя Петрова, Държавен куклен театър - Пловдив, "Пипи Дългото чорапче" по Астрид Линдгрен, реж. Анна-Валерия Гостанян, Държавен куклен театър "Георги Митев-Жоро" - Ямбол и "Малката самовила", драматизация Славчо Маленов, реж. Албена Георгиева, Общински куклен театър - Благоевград.



За атракционно и вариететно изкуство номинираните са вариететен театър (София) за иновативност в спектакъла "Web Бурлеска" и трупа "Палячи" за огненото и светлинно шоу "Последната сватба на царя".



За съвременен танц и пърформанс номинираните са Александър Георгиев за "The Power Of S", ДНК, Ива Свещарова и Вили Прагер за "Преди края", ДНК, и Ясен Василев за "Невъзможни действия", "Радар София", ДНК.



За дублаж номинираните при жените са Ася Рачева за д-р Бедилия в "Ханибал", Нина Гавазова за Елив в "Намери ме" и Йорданка Илова за Азизе в "Не пускай ръката ми", при мъжете - Георги Георгиев-Гого за Луцифер в "Луцифер", Симеон Владов за всички роли на Еди Мърфи в "Смахнатият професор" и Илиян Пенев за Пучини в "Пучини".



Партньори на събитието са Министерство на културата, Столичната община, Министерството на туризма, Fibank, Philip Morris, Nescafe Dolce Gusto, Lenovo, H2O, Тип Топ Куриер, Nauhau Salon, Hill Clinic, Brestovitsa Winery, Dewar`s, Руский стандарт, altera.bg, Mobile Super Market, Национален фонд "Култура", "Акт-Унима" и VIVACOM Art Hall Oborishte 5.



Медийни партньори са БТА, БНТ, "БГ радио", artSofia, Въпреки.com, "Артакция", dir.bg, Impressio.bg, "Момичетата от града" и LoveTheater.bg. /ДД



