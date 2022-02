EZ 14:48:31 01-02-2022

Добрич - рок фест - хедлайнер



Рок фестивалът September Sun

събира фенове на тежката музика

в Добрич





Добрич, 1 февруари /Александра Антонова, БТА/

Odd Crew ще са хедлайнери в първата вечер на петото издание на рок феста September Sun, който ще събере феновете на тежката музика в Добрич на 2-ри и 3 септември, съобщиха организаторите.

По традиция екипът зад събитието обявява участниците поетапно - по един на седмица, каза за БТА Здравко Иванов, един от организаторите. Той сподели, че в тазгодишното издание ще се включат и други популярни банди. Очаква се хедлайнерът на втората вечер да бъде обявен в началото на другата седмица.

И този път фестивалът ще събере пред публика една група, която от години не е свирила заедно, допълни Иванов. Odd Crew е основана на 1 август 1998 година в София. Първоначално групата се казва "Каскадьори". Първият й албум And It's Rock Again излиза през 2000 година.

От 2001-ва, в продължение на няколко години, "Каскадьори" има участия с Васко Кръпката и Подуене Блус Бенд. Междувременно издава още два албума.

През 2008 година, на десетия рожден ден, групата е прекръстена на Odd Crew. Под това име съставът има издадени пет албума и две DVD-та.

Преди дни бандата представи втория сингъл The Moment от предстоящия си албум Dark Matters (Part 1), който ще излезе на 27 май.











/РИ/