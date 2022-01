EZ 10:07:31 31-01-2022

УНСС - европейски университети - инициатива



Започва инициативата ENGAGE.EU Think Tank на алианса от седем европейски университета, от който УНСС е част





Алиансът на седем европейски университета ENGAGE.EU, от който Университетът за национално и световно стопанство /УНСС/ е част, обяви своята Think Tank инициатива. Одобрените за участие преподаватели ще прекарат една седмица в Университета на Манхайм през септември/октомври 2022 г., където ще имат възможността да участват в изследователски групи и различни семинари, както и да работят съвместно с колеги от всички университети в алианса по теми от общ интерес.

Темата на тазгодишната инициатива е: "Ролята на дигитализацията за устойчиво развитие и нейното влияние върху европейските бизнес, икономика и общества".

"ENGAGE.EU Think Tank има за цел да се превърне в център за научни изследвания на най-високо ниво и да функционира като форум за интензивен интердисциплинарен академичен обмен, в който учените търсят решения на предизвикателствата, пред които са изправени съвременните общества", пояснява доц. Михаил Мусов - зам.-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество и координатор на ENGAGE.EU за България. Той допълва, че чрез участието си в инициативата преподавателите от седемте университета ще имат възможността да разширят границите на своите научни изследвания, да създадат устойчиви изследователски екипи с чуждестранни колеги, с които да реализират съвместни публикации във водещи научни списания, както да обменят опит и идеи.

Основните изисквания за предложените изследователски теми са те да бъдат в съзвучие с целите на ООН за устойчиво развитие. Примерни насоки са изследване на ефекта на дигитализация за трансформиране на условията за работа и живот; начините, по които дигиталните технологии осигуряват устойчив икономически растеж; как дигитализацията подпомага преодоляването на социалното неравенство в обществата. Необходимо е всеки кандидат да предостави предложение за изследователска тема (в обем до 4-5 страници) и актуална автобиография, включваща списък с научни публикации. Допустимо е и кандидатстване на работни екипи с до трима членове.

Кандидатури могат да подават всички преподаватели на УНСС, а повече подробности за сроковете, за изискванията за кандидатстване, за контактите и детайлна информация, може да се открият на специалната страница на ENGAGE.EU Think Tank.

