EZ 13:21:01 30-01-2022

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БАН - земетресение - Хаджидимово



Земетресение с магнитуд 3,1 по Рихтер е регистрирано в близост до град Хаджидимово





София, 30 януари /Димитрина Ветова, БТА/

Земетресение с магнитуд 3.1 по Рихтер и с дълбочина от десет километра е регистрирано в близост до град Хаджидимово днес в 6.36 часа българско време. Това съобщиха сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН /НИГГГ-БАН/.



По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН епицентърът на земетресението е на 14.1 километра югозападно от град Доспат, област Смолян, и на 141 километра от София.







/РУМ/



