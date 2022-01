Филми на млади режисьори ще се борят за голямата награда "София - град на киното" на "София филм фест"

EZ 12:35:01 30-01-2022

София, 30 януари /БТА/

Филми на млади режисьори ще се борят за голямата награда "София - град на киното" на 26-ия "София филм фест", съобщават от "Арт фест".



"Мис Осака" (Miss Osaka) на датския режисьор Даниел Денчик се превръща в своеобразен мост между Скандинавия и Япония в търсене на "място, където можеш да бъдеш този, който искаш, място на свобода и за мечтатели" (Cineuropa). Една жена присвоява самоличността на японска туристка, запътила се към Северното сияние, и се опитва да реализира себе си в среда, която е тотално непозната и предизвикателна за нея - превръща се в съблазнителка с ангажименти в нощен клуб и дори привлича вниманието на опасен японски бизнесмен.



Полският "Соната" (Sonata) на режисьора Бартош Блажке проследява историята на Гжегож, диагностициран с аутизъм, който живее в своя изолиран свят, неспособен да установи контакт с другите. Когато навършва четиринадесет става ясно, че причината за изолацията не е аутизъм, а загуба на слуха. Благодарение на слуховия имплант, Гжегож започва да учи звуци, думи и музика, в които се влюбва. Желанието му е да стане пианист и да свири във филхармонията.

"Липсващият режисьор" (The Absent Director) на иранския режисьор Арванд Даштарей e заснет в един кадър. Показва участниците в млада театрална трупа по време на тайните им репетиции на "Макбет" в дома на техния режисьор в Техеран, докато той работи с тях дистанционно от Париж. Мечтата им е да представят пиесата на театралния фестивал в Единбург, но нещата се усложняват - лични конфликти ескалират и излизат наяве различни тайни планове.



Копродукцията на Унгария и Словакия "Диви корени" (Wild Roots), пълнометражен дебют на младата режисьорка Хайни Киш, разказва историята за непокорната Ники, която пренебрегва възмущението на баба си и тайно се среща с баща си, освободен наскоро от затвора. Автор и на сценария на филма, заедно с Фани Занто, режисьорката разчита на непрофесионални актьори - бивш шампион по бойни изкуства и 12-годишно момиченце, които се справят блестящо с ролите си.



Руската драма "Бъди до мен" (Stand by Me), представена като проект на "София мийтингс", е на младата режисьорка Тамара Дондурей. Проследява терзанията на 30-годишната Кира, успешен архитект, обсебена от идеята за една идеална Москва. Трагично стечение на обстоятелствата я принуждава да се обърне към миналото на семейството си, да пренебрегне своя инстинктивен страх от бъдещето и да започне всичко отначало.



Италианският нискобюджетен филм "Бърлогата" (Тhe Den) е дебют на Беатриче Балдачи. Младата режисьорка разказва любовна история, родила се от срещата между срамежливия и наивен Джулио и странната, опасна и понякога жестока Лиа. Двамата постепенно се сближават, но тайнственото поведение на момичето е провокирано не само от нейния характер. /ДД/



