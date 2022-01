Зимното онлайн изданиена Master of Art ще продължи от 10 до 28 февруари

EZ 18:33:31 28-01-2022

Зимното онлайн издание на Master of Art ще продължи от 10 до 28 февруари



София, 28 януари /БТА/

Зимното онлайн издание на Master of Art ще продължи от 10 до 28 февруари. Фестивалът за документални филми, посветени на всички сфери на изкуството ще предложи над 30 пълнометражни и късометражни заглавия, съобщават организаторите.



По думите им продукциите, много от които сами по себе си представляващи произведения на изкуството, ще бъдат достъпни онлайн на една от най-големите български платформи за видео съдържание - по всяко време, от всяка точка на страната.



Ще има 10 премиерни заглавия. Кариерата на Уинстън Чърчил като филмов консултант и сценарист през 30-те години на 20 век и неговата страст към киното е показана във филма "Чърчил и филмовият магнат".

"Сезоните в Куинси: Четири портрета на Джон Бърджър" разкриват интимния свят на британския писател. Филмът е разделен на 4 кино новели, като едната от тях е режисирана от актрисата Тилда Суинтън.



"Отвъд съвършенството: Пианистът Артуро Бенедети Микеланджели" представя света на оцелели апокрифни записи на изпълненията на големия италиански пианист, които той е наредил да бъдат унищожени.



"Полък и Полък" разказва малко позната история за връзката на американския художник Джаксън Полък с неговия брат Чарлс Полък, останал в сянката му. Филмът "Безименната, историята на Жана и Бодлер" се стреми да реабилитира тъмнокожата Жана, която е вдъхновила някои от най-красивите поеми, писани на френски език.



Селекцията от премиерни заглавия включва българския документален филм "Заветът на Борис Христов" на младия режисьор Борис Славчев, който среща публиката със завещанието, което оставя световният бас, и академията за български оперни певци, която той основава в Рим, Италия.

Друг премиерен български филм е "Данте и въздушното перо" на режисьора Димитър Липовански. Лентата е посветена на фестивала за съвременно изкуство "Процес - пространство" и на неговия създател Димитър Грозданов. Продуцент на филма е Христина Бобокова.



Третият български филм "Христо Берберов - портрет на един художник", посветен на малко познатия български художник от края на 19-и и началото на 20-и век.



Сред наградените филми, които попадат в специалната селекция с фаворити от предишни издания, са историите за Лукино Висконти и "Най-красивото момче на света" Бьорн Андерсен, "Ван Гог и Япония", "Завръщане у дома. Марина Абрамович и нейните деца", "Изчезването на моята майка", "Херман Хесе. Пламтящо лято". /ДД/



