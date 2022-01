Готие Капюсон - посланикът на виолончелото в 21 век, гостува за първи път у нас 25 януари 2022 / 16:47 Tweet

Готие Капюсон -

посланикът на виолончелото в 21 век,

гостува за първи път у нас





София, 25 януари /БТА/

Готие Капюсон - посланикът на виолончелото в 21 век, гостува за първи път у нас, на 24 март в зала "България". Под палката на маестро Найден Тодоров със Софийската филхармония той ще представи Вариации на тема рококо за виолончело и оркестър в ла мажор от Чайковски, съобщават от филхармонията.



"Магнификат" от Джон Рутер допълва програмата на вечерта.



Събитието в зала "България" е част от политиката на директора на националния оркестър да среща публиката с най-добрите музиканти на днешното време, допълват организаторите.



Животът на Готие Капюсон, един от малцината водещи виолончелисти в света, е история на успеха. Той започва да свири на виолончело на петгодишна възраст и учи в Парижката консерватория. През 1999 г. печели първа награда на музикалната академия "Морис Равел" в Сен Жан дьо Луз и на конкурса "Андре Навара" в Тулуза. През следващата година е удостоен с наградата за виолончело и камерна музика на Парижката консерватория. През 2001 г. Victoires de la Musique (френският еквивалент на наградата "Грами" на САЩ) - най-високите музикални награди на Франция, го определят за нов талант на годината, а през 2004 г. получава награда от Borletti-Buitoni Trust.



Капюсон свири под диригенти като Бернард Хайтинк, Кент Нагано, Пиер Булез, Даниеле Гати, Сейджи Озава, Клаудио Абадо, Мюнг-Вун Чунг, Шарл Дютоа, Кристоф Ешенбах, Яник Незе-Сеген, Валери Гергиев, Густаво Дудамел и др.



Като камерен музикант свири с Виктория Муллова, сестрите Лабек, Марта Аргерич (с която прави турне в Япония), Даниел Баренбойм, Юрий Башмет, Жерар Косе, Мюнг-Вун Чунг, Стивън Ковачевич, Лиза Батиашвили, Николай Луганси и Юджа Уанг, с която наскоро записа албум за Дойче грамофон. Най-близката му музикална връзка е с неговия брат цигулар Рено.



Записвайки изключително за Erato (Warner Classics), Капюсон печели множество награди и притежава обширна дискография. Последният му албум Emotions достига златен статут във Франция, оставайки на номер 1 в класациите за над 30 седмици и продадени в повече от 50 000 копия.



Капюсон се появява на екрана и онлайн в предавания като Prodiges, Now Hear This и The Artist Academy и е гост-водещ в Radio Classique в предаването "Тетрадките на Готие Капюсон".



През сезон 2021/22 г. свири с Виенската, Мюнхенската и Нюйоркската филхармонии, с оркестрите на Кливланд и на Мариински театър под палката на Валери Гергиев. Той е резидентен артист в Парижката филхармония, както и в Концертхаус във Виена. /ДД/



