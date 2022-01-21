EZ 17:59:31 21-01-2022

IS1756EZ.040

патриарх Неофит - имен ден - благодарствен молебен



За днешния имен ден на патриарх Неофит беше отслужен благодарствен молебен





София, 21 януари /Димитрина Ветова, БТА/

Православната църква почита днес паметта на Св. мъченик Неофит, който е небесен покровител на Негово светейшество Софийския митрополит и български патриарх Неофит. По този повод в митрополитския катедрален храм "Св. великомъченица Неделя" беше отслужена архиерейска Света литургия, възлавена от Белоградчишкия епископ Поликарп - викарий на патриарха, съобщиха от Софийската митрополия.

След празничното богослужение в митрополитския храм-параклис "Св. великомъченица Марина" в двора на Софийската света митрополия е отслужен и благодарствен молебен. Тържественото последование се е състояло в молитвеното присъствие на патриарх Неофит и е било отслужено от Белоградчишкия епископ Поликарп, от архимандрит Василий - протосингел на Софийската митрополия, от архимандрит Евтимий - духовен надзорник на Софийската епархия, и от протодяконите - Иван Петков и Деян Коруноски.

На благодарствения молебен молитвено е присъствал и Мелнишкият епископ Герасим - главен секретар на Светия синод на БПЦ-БП.

След молебена поздрав към Негово светейшество от името на клира, от монашествуващите, от служителите при Софийската митрополия и от верния народ е произнесъл Белоградчишкият епископ Поликарп.

Българският патриарх Неофит, който е получил много поздравителни адреси и цветя, е благодарил на всички за проявените уважение и почит, за синовната любов и молитва.



СНИМКА Софийска митрополия



/ИС/



