Колумбийският тенор Хулиан Ксенау и "Виена танго квинтет" ще гостуват за първи път у нас



София, 21 януари /БТА/

Колумбийският тенор Хулиан Ксенау и "Виена танго квинтет" ще гостуват за първи път у нас. Събитието е на 13 февруари в камерната зала "България", съобщават организаторите от Artwizard и Albena International.



"Виена танго квинтет" е ансамбъл от класически музиканти, които споделят обща страст към латиноамериканската музика и особено към аржентинското танго. Формацията се ръководи от диригента, аранжор и китарист Ронен Нисан, който вече е концертирал в България, дирижирайки Classic Hollywood Gala и Strauss Waltzes Gala във Велико Търново и в Стара Загора.



Роден в Тел Авив, Нисан учи музика в Ню Йорк, работи в Германия, Полша, Чехия, Унгария, Италия, Испания, Израел, Китай и Аржентина. В продължение на 15 години е бил ръководител на хора и камерния оркестър "Св. Стефан", както и диригент на хора на главната синагога на Виена и асистент във Vienna Opera Theater и New Opera Vienna.



Танго квинтетът е имал участия в Австрия, Германия, Испания, Швеция, Полша и Турция. У нас е за първи път, като на 12 февруари ще бъде в Пловдив.



На 13 февруари в София, с танцовото изпълнение на Раул Торес, Калина и Братан, квинтетът ще представи интерпретации на Historia de un amor, Besame mucho, El ultimo Cafе, El Dia Que Me Quieras, Lagrimas negras, Aquarela do Brasil и много други.



Събитието в столицата е под патронажа на аржентинското посолство у нас. /ДД



