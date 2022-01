EZ 10:22:01 21-01-2022

Култура - кино - "Петя на моята Петя"



"Петя на моята Петя" тръгва по кината от днес





София, 21 януари /БТА/

"Петя на моята Петя" тръгва по кината в страната от днес. Предпремиерната прожекция вчера вечерта бе уважена от премиера и някои от министрите, сред които вицепремиерите Асен Василев и Калина Константинова, културния министър Атанас Атанасов, министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер.



"Вълнуващ, вдъхновяващ, великолепен!", написа Кирил Петков във Фейсбук след като гледа филма.



Премиерата в кината през 2022 г. е по повод навършването на 60 години от раждането на забележителната Петя Дубарова, оставила ярка следа в българската поезия със своя младежки устрем и непримиримост спрямо несправедливостта по онова време.



Филмът на режисьора Александър Косев бе показан за първи път в зала 1 на НДК, в рамките на 25-ия "София филм фест" (март, 2021).



Продукцията е заснета за по-малко от месец, изцяло в Бургас, от оператора Иван Вацов. Много от актьорите, които участват, са родени и свързани с морския ни град, включват се и близо 500 местни жители като статисти.



Героинята на Петя Дубарова - оригиналът, е поверена на Алиса Атанасова. Петя Монова - "преродената" Петя Дубарова, е Александра Костова, позната от "Маймуна" на Димитър Коцев-Шошо. Участват още Албена Павлова, Юлиян Вергов, Васил Банов, Емил Марков, Моньо Монев, Орлин Павлов, Алена Вергова, Ясен Атанасов, Александър Милчев.



ВЪПРОСИТЕ

Каква е цената да бъдеш различен? И колко далеч можеш да стигнеш в опитите да защитиш убежденията си? В центъра на историята са две момичета - едната дръзка и модерна, а другата - мъдра и митична. Обединява ги желанието да живеят по собствени правила и да бъдат такива, каквито са избрали, противопоставяйки се на системата, която цели да превърне младежите в "консервни кутии без етикети".

"Петя на моята Петя" е филм за онази борба на всяко поколение да бъде себе си със собствените си изразни средства и методи. Да защити своите ценности. Макар и грешни в очите на другите. Прелиства страници с поезия, отваря незаздравели рани и настоява за отговори. Строи мостове между миналото и настоящето, защото истината има много лица, а историята се повтаря", разказват от екипа.



СЮЖЕТЪТ

Новата учебна година започва с внезапни промени. Нов директор, нови правила и тежък инцидент, който ще промени живота на група младежи от 11-и клас. На фона на несправедливостта в гимназията, едно момиче решава да действа и да се бори срещу всичко, което превръща съучениците й "в консервни кутии без етикети". Защото системата в лицето на директор Крачунов обича послушните и не толерира различните. Четиридесет години след смъртта на любимата й поетеса Петя Дубарова, Петя ще открие смисъла в това да живее и обича истински



ЕКИПЪТ

Александър Косев е режисьор на много български сериали, част от които "Откраднат живот" (2016 - 2019), "Кантора Митрани" (2012), "Дървото на живота" (2013), "Столичани в повече" (2011-2016), "Връзки" (2015-2016).

Нели Димитрова е сценарист на едни от най-касовите български филми "Голата истина за група Жигули", "Възвишение" и "Love.net", както и на сериали като "Връзки" и "Домашен арест". Преподава кино и телевизионна драматургия в НАТФИЗ.



Валентина Ангелова е сценарист в трети сезон на сериала "Под прикритие" и в сериалите "Домашен арест" и "Скъпи наследници". От 2013 г. е член на WannaBe Production, където разработва независими сценарни проекти.

Операторът на филма Иван Вацов има над 40 игрални заглавия, участвал е в заснемането на американски продукции като "Непобедимите 3" (Expendables 3), "300: Възходът на една империя" (300: Rise of an Empire), "Конан Варварина" (Conan the Barbarian) и други.



Продуцентът Николай Урумов (BOF Pictures) е познат от сериалите "Кантора Митрани" (2012), "Домашен арест", филмите "Вила Роза" (2013) и "Лабиринти на любовта" (България/Русия, 2016). Копродуцент е Кръстьо Ламбев (Concept Studio), известен като продуцент на "Голата истина за група Жигули". /ДД

