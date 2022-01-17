EZ 10:32:01 17-01-2022

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БПЦ - Софийска митрополия - младежи - Република Северна Македония



Младежи от Република Северна Македония

посетиха Софийската света митрополия





София, 17 януари /Димитрина Ветова, БТА/

Младежи от Република Северна Македония, от град Кичево, посетиха Софийската света митрополия.

Групата бе водена от монаси и монахини, и от духовни чеда на игумена на Бигорския манастир Негово Преосвещенство Антаниския епископ Партений, съобщиха от Софийската митрополия.

Младите хора изучават източно църковно пеене в школата в Кичево, под духовната грижа и ръководството на монахините от манастира край града "Света Богородица - Пречиста" или "Кичевска".

В салона на Софийската света митрополия гостите са били посрещнати от Негово Преосвещенство Белоградчишкия епископ Поликарп - викарий на патриарха. Той е приветствал гостите от Република Северна Македония и ги е поздравил от името на патриарх Неофит, който е и Софийски митрополит.

Младежите са поздравили епископ Поликарп с многолетствие и са изпели духовна песен, свързана с Рождество Христово.

Белоградчишкият епископ Поликарп е благословил младежите и ги е помолил да поднесат уважение и почит на техния духовен отец епископ Партений, както и на всички монаси и монахини от Бигорския манастир и на женските метоси към обителта.

"Гостите бяха почерпени със сладко, а всеки получи торбичка с подарък, с благословение от Негово Светейшество патриарх Неофит", съобщават от Софийската митрополия.

Преди да дойдат в София младежите са били на поклонение в Рилската света обител, където са участвали в неделната Света литургия и са били радушно посрещнати от игумена и от монасите в манастира.

В София младежите от Република Северна Македония са посетили също столичната митрополитска катедрала "Св. Неделя", руския храм "Св. Николай", храма "Св. София" и патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".











/РИ/



