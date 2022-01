AV 16:31:01 14-01-2022

Република Северна Македония - Горан Тозия - възпоменание



МИА: Възпоменание за Горан Тозия - Медо беше един от малцината, които успяваха да привържат мнозина към себе си





Скопие, 14 януари /БТА/

С едноминутно мълчание и с аплодисменти в Кинотеката днес колеги, сътрудници и приятели се простиха с филмовия продуцент Горан Тозия - Медо /1954 -2022/. Тозия почина ненадейно след кратко боледуване, а в обемната му професионална биография се наброяват големи успехи на македонската кинематография, съобщи специално на БТА агенция МИА.

Тозия винаги еднакво се радваше на всеки възможен успех, безпощадно, смело и мотивирайки всички, особено младите, каза на възпоменанието филмовата критичка Ана Василевска.

Според филмовата критичка по-голяма любов на Тозия от тази към филма е единствено към това македонският филм да излезе извън границите.

"През последните пет години сътрудничехме интензивно и по-голяма любов от неговата любов към филма е македонският филм да излезе извън границите. За него нямаше граници, нямаше пречки къде да го отведе", добави Василевска.

Тя напомни, че миналата 2021 г. Тозия отбеляза 50 години професионална кариера. По-точно пет десетилетия, откакто се занимава с филми.

"Бяха приятели с Джордж Клуни. Често разказваше анекдоти. На практика всички тези лица в Холивуд, които ние гледаме като далечни и недостижими, повечето бяха негови сътрудници, работил е по много филми с тях. Също така бяха приятели. Оттук до Холивуд Медо със сигурност имаше повече приятели, отколкото сътрудници. Всички, които го познаваха и имаха възможност да работят с него, със сигурност не могат да останат равнодушни", добави Василевска.

Тя посочи, че новината, че филмът "Медена земя" бе номиниран за Оскар, бе радостна и щастлива новина за Медо.

"Всичко това, което заработи, след като той застана начело на Агенцията за филм през 2017 г., може би е второто най-голямо възраждане на македонския филм, спокойно мога да кажа и най-голямото", добави Василевска.

Тук не бива да се спира, посочи тя. "Филмът трябва да върви напред, не бива да остане в локални рамки, трябва да излиза от тази матрица и младите автори постоянно да се подкрепят", каза Василевска.

Журналистът Борян Йовановски посочи, че още когато се запознал с Медо, той бил един от онези хубави "еднорози" от приказките.

"Огромното мнозинство хора принадлежат към някаква група, която и да е. Малцина са онези, които имат честта или са прокълнати да бъдат еднорози. Те нямат свое стадо, нямат водач и нито искат, нито умеят да станат част от стадото, колкото и да им тежи самотата. Това са хора, които мечтаят, хора осъдени да фантазират или идеализират, осъзнаващи, че техните фантазии или идеали най-вероятно никога няма да се осъществят", каза Йовановски.

Според Йовановски Медо беше "еднорог", но както обяснява, не обикновен "еднорог", а един от редките, които успяват да съберат около себе си мнозина други такива фантазьори, хора, изпълнени с любов, каквато не събира нито една институция при каквито и да са обстоятелства.

"Последно си писахме във вайбър. Той поиска почивка - месец, два. Каза после да се свържем отново. Това бяха последните ни съобщения, отпреди три дни. Така завършихме аз и единственият ми признат шеф, моят еднорог Мече", добави на възпоменанието Йовановски.

Игор Иванов Изи, режисьор и председател на Дружеството на филмовите работници, изтъкна, че Медо е бил голям човек, който не искаше да се пенсионира и филмът свърши така, както вероятно трябваше да свърши, колкото и сурово да звучи това.

"Неговият живот беше една много комплексна драматургия, която много трудно може да се представи във филм. Един образ, който може да се представи и да се изиграе много трудно, постоянно на върха и на дъното, на върха и на дъното", добави на възпоменанието Игор Иванов Изи.

Тозия почина неочаквано вчера в Скопие след кратко боледуване. Той беше филмов продуцент, бивш държавен секретар в министерството на културата и съветник в кабинета на президента Бранко Цървенковски, председател на Дружеството на филмовите работници и ръководеше продуцентската къща "Вардар филм".

В периода от 2017 до 2020 г. беше директор на Агенцията за филм, период

в който македонският филм постигна най-големия успех в световни рамки.

Горан Тозия подписа над 50 филмови и телевизионни проекти като продуцент, сред които "Освобождението на Скопие" (2016), "Трето полувреме" (2012), "Ливада" (1998), "Джипси меджик" (1997), "През езерото" (1997), "Undercover" (1991), "Sidney Sheldon's Memories of Midnight" (1991), "The Forgotten" (1989), "A time of destiny" (1988), както и "Преди дъжда", който бе номиниран за Оскар през 1994 г. /РА/

