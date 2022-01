EZ 12:40:01 11-01-2022

Уикенд издаде петия си студиен албум "Dawn FM"





София, 11 януари /Христина Терзиева от БТА/

Уикенд издаде новия си албум "Dawn FM" миналата седмица само с четиридневно предупреждение. Той веднага получи отлични отзиви.

В. "Индипендънт" го нарече "добре дошъл принос към творчеството на един от най-великите живи изпълнители". В. "Дейли телеграф" също го оцени високо и го определи като "най-амбициозния му албум досега, който показва признаци на емоционално и психическо съзряване". Сп. "Ролинг стоун" го описа като "не толкова мрачен и декадентски, а освежаващо свеж и достъпен". Според специализирания сайт Пичфорк, това е "най-амбициозният проект на Уикенд по звучене и обхват и най-успешният от години". Самият Уикенд го представи като "нова звукова вселена от съзнанието си".

В албума участват също Куинси Джоунс, Тайлър дъ Криейтър, Лил Уейн, а и актьорът Джим Кери в ролята на радиоводещ между песните.

Албумът "Dawn FM" съдържа 16 песни. Той е за безграничната свобода. Уикенд пее за любовта с чужда жена, за успеха, за самоизлагането пред чуждия поглед в песни като "I Нeard You Are Married", "Gasoline", "Out of Time", в която прозира влиянието на Майкъл Джексън. Според "Билборд" най-сигурен хит от тях е "Less Than Zero". Синглите "Take My Breath" и "One Right Now" с Пост Малоун вече бяха издадени през 2021 г.

"Dawn FM" е първият албум на Уикенд след "After Hours", който излезе в продажба през март 2020 г. Промоцията на двата албума е коренно различна. "After Hours" беше издаден след половингодишна реклама и с появата си стана най-стриймваният ар ен би албум на всички времена. През ноември миналата година хитът "Blinding Lights" от него задмина "The Twist" на Чъби Чекърс и зае първото място в класацията Хот 100 на "Билборд" за всички времена.

Истинското име на Уикенд е Абел Тесфей. Роден е на 16 февруари 1990 г. в Торонто. Освен певец, той е автор на песни и продуцент. Известен е със звуковата си версатилност и мрачни текстове, често вдъхновени от собствения му опит. Кариерата му започва през 2009 г., като крие самоличността си. Голям успех и международно признание постига с втория си студиен албум "Beauty Behind the Madness". Спечелил е четири награди "Грами", 19 награди на "Билборд", 15 "Джуно", шест Американски музикални награди, две Видеомузикални награди на MTV.







