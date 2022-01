EZ 10:37:01 11-01-2022

AK1031EZ.005

БАН - Ден на логиката



Четвъртият световен ден

на логиката ще бъде отбелязан

в платформата Zoom





София, 10 януари /БТА/



По случай Световния ден на логиката, на 14 януари 2022 г. (петък) от 10:00 до 15:40 часа ще се проведе съвместно заседание на Семинара по алгебра и логика на Института по математика и информатика на БАН, на Семинара по математическа логика на Факултета по математика и информатика на Софийския университет, на Семинара по логика на Института по философия и социология на БАН и на Секция Изкуствен интелект и езикови технологии на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, съобщават от Института по математика и информатика на Българска академия на науките.

Световният ден на логиката се отбелязва за първи път на 14 януари 2019 г. Датата не е избрана случайно, а е свързана с двама от най-великите учени на 20 век. На 14 януари 1978 г. е починал Курт Гьодел, а на 14 януари 1901 година е роден Алфред Тарски.

На 13 ноември 2019 г. ЮНЕСКО обявява 14 януари за Световен ден на логиката и го включва в своя календар на Международните дни на ЮНЕСКО. През тази година Световният ден на логиката ще бъде отбелязан за четвърти пореден път. Събитието се ползва с изключителна популярност. През миналата година то е отбелязано с 82 научни форумa в 40 страни, а през тази година към момента вече има заявки от над 21 държави.

Събитието ще се проведе посредством платформата Zoom и всеки желаещ може да се присъедини, като последва линка:

https: //us02web. zoom. us/j/86536702054?pwd=S3piQjBkV3laTlVMNjVZSUdIclVIQT09

Topic: Joint Seminar on the occasion of World Logic Day 2022

Time: Jan 14, 2022 10:00 Sofia

Meeting ID: 865 3670 2054

Passcode: 328563

/ПВ/

Снимка ИМИ

/АКМ/