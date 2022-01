EZ 12:43:01 07-01-2022

Концертът на The Pineapple Thief се отлага за 2023 година



София, 7 януари /БТА/

Концертът на The Pineapple Thief се отлага за 9 февруари 2023 година. Причината е усложнената пандемична обстановка и наложените ограничения при концертни изяви, съобщават организаторите от Loud Concerts.

По думите им групата отменя предстоящите си изяви в Турция и България.

Купените вече билети ще важат за новата дата, без да е необходимо да бъдат презаверени.

Феновете имат възможност също така да върнат билетите и да получат паричната им стойност в рамките на следващите два месеца.

Както писа БТА, една от водещите експериментални европейски рок банди трябваше да гостува у нас на 2 февруари. Датата в София бе част от отложеното вече в началото на 2021 година европейско турне, на което групата представя издадения през септември 2020 година тринадесети студиен албум Versions Of The Truth. /ДД/

