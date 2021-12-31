В ротондата "Св. Георги" беше осветена скулптура на Св. великомъченик Георги Победоносец
EZ 12:36:01 31-12-2021
PP1232EZ.016
Софийска митрополия - ротонда "Св. Георги" - скулптура - освещаване
В ротондата "Св. Георги" беше осветена скулптура
на Св. великомъченик Георги Победоносец
София, 31 декември /Димитрина Ветова, БТА/
Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на патриарх Неофит, освети скулптура /статуя/ с образа на Свети великомъченик Георги Победоносец в притвора на столичния храм-ротонда "Св. великомъченик Георги Победоносец". Това съобщиха от Софийската митрополия.
Скулптурата е подарена от посолството на Руската федерация.
В освещаването са участвали архимандрит Васиан (Змеев) - представител на Московския и цяла Русия патриарх в София, ставрофорен иконом Йоан Куков - предстоятел на ротондата "Св. Георги", и йеродякон Поликарп.
На освещаването на храма са присъствали посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, служители на посолството, както и Камен Пешов - председател на Надзорния съвет на "Главболгарстрой холдинг" АД.
/ПП/