EZ 12:36:01 31-12-2021

PP1232EZ.016

Софийска митрополия - ротонда "Св. Георги" - скулптура - освещаване



В ротондата "Св. Георги" беше осветена скулптура

на Св. великомъченик Георги Победоносец





София, 31 декември /Димитрина Ветова, БТА/

Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп - викарий на патриарх Неофит, освети скулптура /статуя/ с образа на Свети великомъченик Георги Победоносец в притвора на столичния храм-ротонда "Св. великомъченик Георги Победоносец". Това съобщиха от Софийската митрополия.

Скулптурата е подарена от посолството на Руската федерация.

В освещаването са участвали архимандрит Васиан (Змеев) - представител на Московския и цяла Русия патриарх в София, ставрофорен иконом Йоан Куков - предстоятел на ротондата "Св. Георги", и йеродякон Поликарп.

На освещаването на храма са присъствали посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, служители на посолството, както и Камен Пешов - председател на Надзорния съвет на "Главболгарстрой холдинг" АД.







/ПП/



