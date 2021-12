EZ 11:51:01 30-12-2021

Международният фестивал за късометражно кино In the Palace се мести в Перник



София, 30 декември /БТА/

След Велинград, Балчик, София и Варна, международният фестивал за късометражно кино In the Palace се мести в Перник. Неговото 19-о издание ще се състои от 2 до 9 април, съобщават организаторите.

Предвидени са шест конкурсни програми за български и международни професионални и студентски филми в четири поджанра - игрален, документален, анимационанен и експериментален; специално курирани тематични филмови програми; отворени панели за среща на авторите с публика, критика и журналисти; платформа за професионално развитие, насочена към филмовата индустрия.

In the Palace е единственият фестивал у нас, сертифициран да предлага професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите "Оскар". Фестивалът също е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards - студентските награди "Оскар", посочват организаторите. /ДД/



