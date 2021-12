Me And My Devil изпращат 2021 г. със седми нов сингъл 29 декември 2021 / 12:45 Tweet

Me And My Devil изпращат 2021 г. със седми нов сингъл





София, 29 декември /БТА/

Me And My Devil изпращат 2021 г. с нова песен - Rebel God. Седмият сингъл е неколедна история за бунт, буден ум и революция на съзнанието и излиза с видеоклип с кадри от концертни изпълнения, разказват от екипа.



По думите им това е поредното парче от пъзела със стилово разнообразие, част от предстоящия дебютен албум на "Дяволите", който e готов за официална премиера догодина.



"Rebel God е първият трак, който направихме заедно като група. Беше идея, с която да запалим вътрешния си бунт, за да излезем от зоните си на музикален комфорт. Запали ни за всичко, което сте чули от нас досега и за всичко, което предстои да чуете. "Rebel God" e всеки един от вас", споделят музикантите. /ДД



