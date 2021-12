EZ 17:51:01 23-12-2021

Празничните програми на "Хоризонт", "Христо Ботев"

и Радио София ще ни подарят музика,

концерти и специални предавания





София, 23 декември /БТА/

Концерти от българските и световни сцени, специални музикални селекции и преки излъчвания са подготвили програмите "Хоризонт", "Христо Ботев" и Радио София за празничните дни, съобщиха от БНР.



В делничните дни сутрешното предаване "Преди всички" на програма "Хоризонт" ще звучи от 7 до 11 часа, а след него ще се излъчва концерт. Във формат "12+4" ще е и следобедното предаване на националната програма, а след него ще звучи двучасово музикално предаване.



На Бъдни вечер на 24 декември от 18.30 до 19.00 часа програма "Хоризонт" ще се включи пряко от Катедралния храм "Св. Александър Невски", а от 20.30 часа ще излъчи Рождественското послание на Негово Светейшество Българския Патриарх и Софийски митрополит Неофит.



На 25 декември от 9.30 до 12.00 часа програма "Хоризонт" ще предаде пряко празничната рождественска литургия от Катедралния храм "Св. Александър Невски". В коледния ден от 12.20 до 15.00 часа ще звучи съвместното предаване "Фолклор по БНР" с водещ Цвети Радева, което ще се предава и от регионалните програми на БНР. Вечерта от 20 до 23 часа традиционно ще бъде излъчен концертът "Българската Коледа".



Екипът на програма "Хоризонт" е подготвил и специални празнични предавания с много музика и настроение. На 26 декември от 9 до 12 часа по програма "Хоризонт" ще звучи специалното предаване "Любими коледни истории" с водещи Мая Данчева и Здравко Петров, в което слушателите ще чуят истории на коледните песни и разкази за празника на кореспонденти и гости от страната и чужбина.



На 27 декември от 17 до 20 часа ще звучи "Звездна киновечер" с водещ Иван Русланов, която ще върне слушателите към филмите на 2021 и ще им предложи холивудски гости и любима филмова музика. Каква беше концертната година пък ще обобщи Иван Нотев в "Големите събития на музикалната сцена" на 30 декември от 18.30 до 20.00 часа. В разширен двучасов формат ще е и "На бис - българските музиканти", в което на 31 декември от 20 часа Татяна Иванова ще срещне слушателите с утвърдени и млади музиканти и ще представи два от най-добрите концерти от 2021 на Радиооркестъра с диригент Марк Кадин: "Испания" с китариста Рафаел Агире и "Из Новия свят" с тромпетиста Мирослав Петков.



В първите часове на новата година на 1 януари ще звучи специално издание на "Нощен Хоризонт" с водещи Станислава Пирчева и Светлин Симеонов. В новогодишния ден от 9 до 12 часа ще звучи "Любимата музика на "Хоризонт". Този специален проект ще представи селекция от фаворитите на водещите, редакторите, репортерите, кореспондентите, звукорежисьорите и сътрудниците на националната програма. От 12.20 до 14 часа пък ще звучи концерт на съставите на БНР, в който всички музикални формации на националното радио ще изпълнят празнична музика, а техните диригенти ще се обърнат със специален поздрав към слушателите.



На 2 януари от 9 до 12 часа "Любими празнични истории" ще разказват Кармен Манукян и Николай Захариев, които обещават изненади и добро настроение, а от 16 до 18 часа ще продължи втората част на проекта "Любимата музика на "Хоризонт". Последният почивен ден 3 януари ще предложи три концерта, първото за годината издание на класацията "БНР Топ 20" и специално издание на "Хора, пътища, автомобили".



Програма "Христо Ботев" също е подготвила празнична програма с разнообразна музика, концерти и радиотеатър. В деня на Рождество Христово 25 декември от 10 до 12 часа ще се излъчи специално издание на предаването "Благовестие" с водещ Анна-Мария Кръстева, а от 20 часа до полунощ Ивета Грънчарова е подготвила вечер с коледни изпълнения на Хосе Карерас.



На 26 декември от 12.20 до 14.00 часа е времето за празничното издание на фолклорното предаване "От песен в песен" с водещи Юлия Гатдерова и Лина Мачева, а от 16 до 17 ч. радиотеатърът ще излъчи забележителната постановка "Коприна" от Алесандро Барико с участието на Ангел Генов, Пламен Манасиев, Невена Калудова, Ани Вълчанова и др.



На 31 декември от 12.20 до 14.00 часа ще звучи концерт с празнична музика на народите от Далечния Изток до Дивия Запад. На 1 януари от 9 до 11 часа ще звучи очакваното от публиката новогодишно предаване на "Хумор и сатира". От 12 до 15 часа програма "Христо Ботев" традиционно ще излъчи пряко новогодишния концерт на Виенската филхармония с диригент Даниел Баренбойм, а от 18 до 20 часа - този на Фестивалния оркестър на живо от НДК.



Радио София са подготвили за празничните дни много музика и невероятни концерти. Музикалният микс Winter vibes ще звучи всеки ден от 12.15 до 14.00 часа, а вечерите са отделени за концерти. На 24 декември от 17 до 20 часа Лили Големинова и Роман Михайлов са подготвили музикален предпразничен блок, а от 20 до 23 часа ще звучат концерти на Андреа Бочели и на Натали Коул.



На 25 декември от 12.15 до 13.00 часа ще звучи Christmas на Марио Бионди, от 18.30 до 20.00 часа - Коледният концерт на Софийския духов оркестър с Васил Петров, Еделина Кънева и Орлин Горанов, а от 21 до 22 часа - Christmas Special на Майкъл Бубле. Най-добрите интервюта от годината в "Легендите на София" ще звучат от 13 до 16 часа.



Премиерата на новия епизод на мултимедийния проект Musicology Live с DJ Marten ще е в YouTube канала на Радио София в 16 ч. в коледния ден, а зрителите ще видят специалния акустичен концерт на култовите So Called Crew в култовото Първо студио на БНР. На 26 декември Радио София ще излъчи от 18.15 до 19 ч. Christmas с Роби Уилямс, а от 21 до 22 ч. - Legendary Christmas на Джон Леджънд. На 27 декември от 20 до 23 часа ще прозвучи запис от концерта на Орлин Павлов с Биг бенда на БНР, преминал преди дни в зала "България". Също от 20 до 23 часа на 28 декември Радио София ще излъчи концерт на Националната музикална академия от Новогодишния музикален фестивал. На 29 декември от 20 до 23 часа ще прозвучи концертът "Зимна приказка" на Десислава Петева и Надежда Цанова, също от Новогодишния музикален фестивал. Концерт на Даяна Крол ще звучи на 30 декември от 20 до 23 часа. 30 декември ще представи обобщение на музиката на 2021 г. с "Любимите 5" на музикалните редактори на Радио София от 17 до 20 часа, а веднага след това до полунощ ще звучи техният микс "Waiting for New Year".



Първите часове на 1 януари от полунощ до 3 часа са за DJ Marten Special New Year Mix, сутрешните от 9 до 10 часа - за Празничния концерт на Детския радиохор от Новогодишния музикален фестивал, а тези от 10 до 12 часа - за най-доброто от новогодишните концерти на Виенската филхармония. Продължение на най-добрите интервюта от годината в "Легендите на София" ще звучат от 13 до 16 часа. Най-доброто от "Радиокафе" ще звучи на 2 януари от 9 до 12 часа, а от 18.15 до 19 часа - продължението на "Любимите 5" от годината на музикалните редактори. /ПВ/

