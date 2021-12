EZ 09:56:01 21-12-2021

София, 21 декември /БТА/

Джейсън Деруло ще има концерт в България. Световната звезда идва за първи път у нас в Бургас на 14 август 2022 г., съобщават организаторите от Fest Team.



Гостуването у нас е част от европейското турне на американския изпълнител.



С интереси и забележителни успехи в поп, аренби, фънк, хип хоп и соул музиката, Деруло е истински музикален хамелеон, който стои еднакво добре редом до Стиви Уондър и Кийт Ърбан, така и в дуети със съвременни поп звезди като Деми Ловато, Тешър, Адам Ливайн и Ники Минаж, посочва критиката.



Наричат го мултидисциплинарен артист - певец, композитор, танцьор, а напоследък - и актьор, който носи актуалната си слава безметежно във всички интернет платформи и тя му отива.



Той е един от 10-те най-популярни изпълнители с профили в Tik Tok с повече от 50 милиона последователи, и не рядко избира именно тази уеб платформа за музикалните премиери на новите си песни. Певецът от хаитянски произход, който стана баща в началото на тази година, може да се похвали със 7 милиарда гледания в YouTube и над 200 милиона продажби.



От старта на кариерата си през 2009 г., Деруло е продал над 30 милиона сингъла, 11 от тях, сред които и абсолютните хитове в България Wiggle, Talk Dirty, In My Head и Whatcha Say, му печелят статус на платинен артист. /ДД

