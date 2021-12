EZ 17:12:01 20-12-2021

УниБИТ - Експо Дубай



УниБИТ е посланикът на модерното европейско образование

на Експо 2020

в Дубай





София, 20 декември /БТА/

УниБИТ представи висшето образование на Европа в Експо Дубай 2020, когато Обединените арабски емирства (ОАЕ) отбелязват 50 години от основаването си.

Делегацията от ръководството на висшето училище е част от тематичната бизнес седмица на Експо 2020 Дубай: "Знание и учение", проведена от 12 до 18 декември 2021 г. Тя гостува и на националната телевизия на Емиратите (Аbu Dhabi National TV), съобщиха от УниБИТ.

Част от събитията в Българския павилион на Експо 2020 през тази седмица е и тематичната конференция на тема "Дигитална трансформация на умения и образователни предизвикателства", която е открита от Галина Райчева - изпълнителен директор на Консорциума "България Експо 2020 Дубай". Сред гостите в Българският павилион са търговското аташе на България в Дубай - Димитър Димитров, представители на българското Министерство на икономиката, търговски представители и гости от павилионите на Бразилия, Русия, Швейцария, Ватикана и др.



Първият панелист Кристиян Михайлов представи (онлайн) темата: "Автоматизирайте бъдещето - българският потенциал в областта на роботиката и автоматизацията". Той е съосновател и част от Управителния съвет на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация(ПАРА).

"70УниБИТ-а знание" - тази игра на думи с абревиатурата на УниБИТ и най-малката информационна единица за информация, избра за заглавие на презентацията на бутиковия университет проф. д.ик.н. Стоян Денчев, председател на Общото събрание и директор на Института по информация и сигурност и Председател на неправителствената организация "Борд за приятелство и сътрудничество между Република България и Обединените арабски емирства" (членове на борда са също Камен Алексиев, Милен Керемедчиев, Посланик Метин Казак, Мохамед Бакари и други български и чуждестранни общественици).





За съвременните социални медии и европейското образование говори проф. д-р Христина Богова, декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН).



Интелектуалната собственост в обучението на студентите като стъпало към високоефективна дигитална образователна екосистема в 21 век беше акцентът в лекцията на проф. д-р Тереза Тренчева, зам.-ректор по Научноизследователската и международна дейност (НИМД).



Конференцията завърши с онлайн представянето на Явор Киряков, който споделя, че неформалното образование е най-краткият път за срещане на иновациите в областта на образованието и тяхното успешно внедряване в масов мащаб. Най-голямата му страст е да измисля начини за повишаване на ролята на експерименталната наука и технологии във формалното и неформалното образование.





Посланието на българската делегация от УниБИТ достигна и до телевизионните зрители в ОАЕ чрез участието на проф. Тереза Тренчева в предаването "Прайм тайм" на националната телевизия на ОАЕ. Акцент в нейното изказване бяха иновациите, технологиите, които променят съвременното поколение, предимствата и недостатъците на електронното обучение в условията на пандемия.

УниБИТ пише своята университетска история в арабския свят от години. Преди седем години проф. Денчев като ректор на УниБИТ подписва договор за сътрудничество с Smart University, основан през2002 г. и носещ името на своя президент - Негово Величество Хамдан бин Мохамед Ал Мактум, престолонаследник на Дубай.





По време на своето посещение в Дубай българската делегация от УниБИТ се срещна и с проф. Мохамед Вал Салем Зейн, президент на University of Wollongong в Дубай, създаден и финансиран от Австралийското правителство. По време на срещата беше обсъдено и споразумение за сътрудничество между двата университета в областта на компютърните и хуманитарните науки. University of Wollongong е един от най-старите университети в Обединените арабски емирства, в него се обучават над 3500 студенти от над 108 страни. Официалното подписване на двете споразумения ще бъде в началото на следващата година, когато проф. дн Ирена Петева, ректор на УниБИТ, и ръководството на Smart University иUniversity of Wollongong ще се срещнат в Дубай по време на "Деня на България" в Дубай през месец февруари.



"Участието на УниБИТ в Експо Дубай е интересно и необходимо, и вълнуваща среща в едно необикновено околосветско пътешествие в 21-и век, каквото е Eкспо 2020 в Дубай", казва проф. Денчев.



"Дубай е интересен град - съвременен град, който надгражда по модерен начин представите ни за пясъците, слънцето, коралите, палмите, място, където новите блестящи небостъргачи се оглеждат в историята с мюсюлманските храмове и кулите на стария Дубай. Смайващ е размахът на управниците тук, които от градче на бедуини, рибари и търсачи на перли в мистичната пустиня, превръщат Дубай в мегаполис в Арабския залив", коментира изкушението да гмурне бутика УниБИТ в центъра на Близкия изток проф. Денчев.

"За нас бе чест да бъдем част от Експо 2020 Дубай. Позиционираме УниБИТ на картата на света на един международен кръстопът сред космополитната природа", допълва проф. Тренчева.



Експо 2020 в Дубай е световно универсално изложение със 170-годишна история. За първи път се провежда в региона на Близкия изток, Африка и Южна Азия. Целта е да бъде притегателна сила за света, мост между институции и хора, място за срещи и бизнес, център за иновации и модерни технологии. В Експо Дубай участват 190 държави и е най-мащабното международно събитие, провеждано в арабския свят. Общата площ на изложението е около 438 хектара. България, както и всички останали държави, има свой павилион, където да покаже най-доброто от своята култура, бизнес, технологии, иновации и др. Нашата страна показва Панагюрското златно съкровище, Варненското златно съкровище - най-старото обработено злато в света, розовия цвят и кирилицата.

"Мотото на форума в Дубай изцяло импонира и на нашите научни търсения като университетска общност, самото изложение остави трайна следа в историята на човешкото развитие, а УниБИТ като университет на духовността се грижи да опази историята и книгата и да я предаде на поколенията. Темата "Свързвайки умовете, създаваме бъдещето" се основава на убеждението, че иновациите и прогресът са резултат от обединението на хора и идеи по нови и уникални за света начини и ние се присъединяваме към това мнение", казва в заключение ректорът на УниБИТ проф. Петева. /ПВ/



