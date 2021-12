EZ 10:21:02 20-12-2021

AK1016EZ.005

Култура - музика - концерт - Opera D`amore - Хосе Карерас



Opera D`amore - божествена музика, впечатляващи визии и единствен Хосе Карерас



София, 20 декември /Даниел Димитров, БТА/

С няколко изпълнения на великия тенор Хосе Карерас завърши първият и единствен по рода си спектакъл Opera D`amore в зала "Арена Армеец". Музика, представена от водещи имена в оперното изкуство, впечатляващи визуални ефекти и присъствието на един от най-големите гласове на века правят този изцяло български проект още по-впечатляващ.

"Проектът е изцяло български, а всеки от участниците хареса идеята, защото подобно нещо се прави за първи път в оперния свят", коментира преди време пред БТА мениджърът на продукцията Живко Ботев. Събитието бе подкрепено от звездата на "Метрополитън" в Ню Йорк - Мария Гулегина, от дългогодишната легенда на миланската "Ла Скала" Марко Берти. Редом до тях бяха и българските им колеги - световноизвестното мецосопрано Надя Кръстева и топ баритонът Кирил Манолов, също и сопраното Илина Михайлова, и тенорът Росен Ненчев. Двамата бяха част от прощалния концерт на Карерас на 11 май 2019 г. в София.

Тричасовата програма тази година бе само от любими на публиката арии - от "Тоска" на Пучини, "Селска чест" на Маскани и "Риголето" на Верди, заедно с творби на Доницети и Леонкавало, и неизменната за всеки празник "Наздравица" от "Травиата" на Верди.

Организаторите удържаха на думата си и наистина показаха шоу от ранга на "Евровизия" в Швеция. Солистите бяха "вкарани" в "реален виртуален свят" на площ от няколкостотин квадратни метра. Приказни гледки от цял свят допълваха усещането за божествената сила на музиката, а виртуална "заря" бе кулминацията на това пиршество за очите.

Цялостната картина бе допълнена от присъствието на оркестъра, хора и балета на Софийската опера под палката на маестро Давид Хименес. Племенникът на Хосе Карерас и ученик на Херберт фон Караян не за първи път дирижира прочутия си роднина, заедно с наши музиканти.

В рамките само на няколко месеца София става домакин на концерт от такъв мащаб. В края на август хиляди почитатели на класическата музика аплодираха Пласидо Доминго, Соня Йончева и Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров. Събитието се състоя пред осветения в светлолилави светлини храм-паметник "Свети Александър Невски".

Любопитно е, че за трети път тази година публиката слуша "Гранада" като бис в концерта на световна звезда. През януари популярната песен на мексиканския композитор Агустин Лара бе част от "перуанската целувка" на Хуан Диего Флорес в зала 1 на НДК, след това я чухме от Доминго, и сега - от Карерас.

Както писа БТА, след София, Opera D`amore тръгва на световно турне в Европа и Азия. Част от спирките са в Шотландия, Япония, Южна Корея, Германия, Украйна.



ХОСЕ КАРЕРАС И БЪЛГАРИЯ



Големият тенор има много топла и сърдечна връзка с България. Той се завърна в София за прощален концерт на 11 май 2019 г. и в продължение на над два часа бе аплодиран от над 10 хиляди верни почитатели в зала "Арена Армеец". Докато беше на сцената, големият изпълнител не каза нито дума, но няколко пъти с жестове показа вълнението и обичта си към публиката. Карерас демонстрира огромния си талант върху трудни и рядко изпълнявани арии на Верди и Пучини от италианската оперна класика. Изненадващо, липсваха само испанските сарсуели, които се приемат за негова запазена марка.

През 1980 г. Карерас гостува на Софийската опера като участник в юбилейния концерт на своя приятел Гяуров за неговата 50-годишнина.

Четвърт век по-късно, на 28 май 2005 г., е неговият първи голям рецитал у нас - в зала 1 на НДК. Цветелина Малджанска е българското сопрано, което пее с Карерас на сцената. Тенорът излиза седем пъти на бис. Репертоарът му е от каталунски фолклор, съвременни шансони, унгарски и испански песни, канцонети и типично испанската сарсуела. Концертът е с участието на сборната симфонична формация "София метрополитен оркестър" начело с концертмайстора на Софийската филхармония Калина Христова и под диригентството на Хименес.

В края на концерта, при поднасянето на цветята, е обявено името на Стоичков. Карерас, който по време на 130-минутния си спектакъл не казва нито дума на публиката, добавя на английски "is the best" (е най-добрият). Цветя от футболиста имаше и на 19 декември 2021 г.

През декември 2015 г. е следващият концерт на Карерас у нас, част от турне, което също е обявено като прощално. Тогава той е удостоен с най-високото отличие, давано от българското културно министерство - "Златен век". На 18 декември 2021 г. президентът Румен Радев удостои Хосе Карерас с Почетния знак на държавния глава - за неговите изключителни постижения при отстояването на културната кауза и духовността, за приноса му към класическото музикално изкуство и популяризирането му на българската сцена. /ДД/ /АКМ/

Снимки в текста: Даниел Димитров / БТА