Култура - музика - концерт - Godsmack



Godsmack се връщат в София на 25 октомври 2022 г.



София, 16 декември /БТА/

Godsmack идват за второто си самостоятелно шоу в столичната зала "Арена Армеец", съобщават организаторите.



След разпродадения концерт през март 2019 година, феновете ще имат шанса да ги видят отново на 25 октомври 2022 година с шоу, в което ще звучат всичките им хитове и нови парчета. Очаква се щатската рок банда да издаде осмия си студиен албум през следващата година.



"Вие сте велики. Това е най-якото ни шоу от цялото турне. Със сигурност ще се върнем", заяви вокалът Съли Ерна в препълнената "Арена Армеец" преди две години.

Godsmack е носител на наградата Artist`s of the Year на The Billboard Music Awards през 2001 г. Групата има четири номинации за престижните награди Grammy. Има и над 20 милиона копия в цял свят и три последователни албума под номер 1 в Billboard Top 200. Това ги нарежда до групи като Van Halen, U2, Metallica, Dave Matthews Band и Linkin Park, които имат същия успех.



"С изключение на дъщеря ми, групата е нещото, което ме прави истински горд. Това е най-дългата връзка, която успявам да поддържам и съм изключително горд, защото сме минали през всичко заедно от най-тежкото, до най-хубавото", казва Съли Ерна. Той пристига в София заедно с Тони Ромбола (китара), Роби Мерил (бас) и Шанън Ларкин (барабани). /ДД

