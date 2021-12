Фестивал за късометражно кино обяви награден фонд от 50 000 лева 14 декември 2021 / 15:54 Tweet

Фестивал за късометражно кино обяви награден фонд от 50 000 лева





София, 14 декември /БТА/

За първи път в своята история международният фестивал за късометражно кино In The Palace ще има награден фонд от 50 000 лева. Той ще бъде разпределен в предстоящото 19-о издание от 26 февруари - 5 март 2022 г., съобщават организаторите.

В рамките на фестивала е ежегодната професионална проява - Filmer Forge. Тя включва образователни модули, формални и неформални срещи на късофилмовата индустрия, интердисциплинарна научно-практическа конференция.

In The Palace е единственият български кинофестивал, който предлага на Академията за филмови изкуства и науки в САЩ късометражни филми, включително и български, за разглеждане за наградата "Оскар". Това ще бъде и наградата за победителя в категория "Най-добър български късометражен филм", наред с парична премия от 10 000 лева. /ДД







