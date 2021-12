EZ 13:42:01 13-12-2021

DD1340EZ.011

Култура - музика - фестивал - Hills of Rock



Sisters Of Mercy, Kultur Shock, Hollywood Undead и още три нови групи идват за софийското издание на Hills of Rock



София, 13 декември /БТА/

Oще шест нови групи се присъединяват към софийското издание на Hills of Rock през 2022 г., съобщават организаторите от Fest Team.

Към вече потвърдилите Five Finger Death Punch, Placebo, Ill Nino и Dubioza Kolektiv, на фестивала - на 2 и 3 юли в парка на летище София, се присъединяват още Sisters оf Mercy, Hollywood Undead, Bazzookas, Koza Mostra, Kultur Shock и Оdd Crew.



Sisters оf Mercy идват за втори път у нас. Единствената константа в кариерата на британската банда е певецът с дълбок и меланхоличен тембър - Андрю Елдрич.

Hollywood Undead са гостували вече два пъти у нас. От дебютния си албум Swan Songs (2008), който става платинен, групата миксира рап, рок и електроника, и преминава стиловите граници. Според статистиките в Spotify и YouTube Hollywood Undead има над два милиарда стрийма в интернет.

Odd Crew е единствената българска група на фестивала към този момент. След близо двугодишно затишие, музикантите са готови с шестия си албум, подписаха с нов лейбъл - германския Drakkar Entertainment, и пуснаха нов сингъл и видео - Morning Lights.

Kultur Shock през 2022 г. отбелязва своя 25-годишен юбилей. Преиздаване на албуми на винил, американско и европейско турне и още една дама в джипси-пънк групата - това са част от новините, които групата съобщава към момента.

Част от фестивала ще бъде и Koza Mostra - една отанай-влиятелните гръцки етник-ска-хард рок група от последното десетилетие. Любимци и на публиката в България, те нямат нужда от представяне, особено след участието им на конкурса "Евровизия" (2013) с Alcohol Is Free - с повече от 4 000 000 гледания в YouTube. През последните две пандемични години музикантите работят върху нов албум, като композират песни, в които съчетават хеви метъл с най-известния гръцки традиционен струнен инструмент - бузуки.

За дебюта на Bazzookas се казва, че е като откриването на динамита - те са гръмки, енергични и взривоопасни. Групата от осем човека е събитие още с появяването си на който и да е световен фестивал. Формацията готви и нов двоен албум догодина. /ДД



/ДД/