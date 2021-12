EZ 11:29:32 11-12-2021

култура - Музикален театър - коледен спектакъл



Музикалният театър кани

на своя традиционен

Коледно-новогодишен спектакъл





София, 11 декември /БТА/

В навечерието на най-светлия празник Музикалният театър кани зрителите на своя традиционен Коледно - новогодишен спектакъл, който всяка година се играе с голям успех. Изданията са три - на 18, 19 и 23 декември, с начало 19 часа, като неделният спектакъл е от 17 часа, съобщиха от театъра.

На празничния концерт-спектакъл ще звучат популярни откъси от мюзикълите "Клетниците", "Парижката света Богородица", "Красавицата и звярът", "Мамма миа" и други произведения от бродуейската класика. Солистите, хорът, балетът и оркестърът на Музикалния театър ще потопят зрителите в магическата атмосфера на Коледа с любимите евъргрийни: "O Holly Night", "Jingle Bells", "White Christmas", "All I want for Christmas". Сред изненадите за зрителите са истинско светлинно шоу и завладяващи магически номера, разказват от екипа.

За четвърта година един и същ творчески състав стои зад любимия на публиката Коледно-новогодишен спектакъл в Музикалния театър. Това са режисьорът Явор Радованов, диригентът Людмил Горчев, хореографът и примабалерина Йоанна Стоянова. Сценограф е Пеньо Пирозов. Художници на пищните костюми са Цветанка Петкова-Стойнева и Евгения Раева.

"Верни на своето амплоа, ние отново ще изненадаме публиката с много нови и интересни музикални преживявания. Надяваме се, в навечерието на най- светлите празници, да подарим едно невероятно изживяване на нашите зрителите" - с тези думи режисьорът на спектакъла Явор Радованов кани публиката.

В спектакъла участват звездите на Музикалния театър Марияна Арсенова, Александър Василев, Тодор Велков, Владимир Грудков, Георги - Маноел Димитров, Олга Динова, Илона Иванова, Добрина Икономова, Боряна Йорданова, Елица Красимирова, Еделина Кънева, Християна Лоизу, Александър Мутафчийски, Десислава Николова, Александър Панайотов, Стефан Петков, Пеньо Пирозов, Денко Проданов, Христо Сарафов, Богомил Спиров, Теменужка Трифонова, Катерина Тупарова, хорът, балетът и оркестърът на Музикалния театър. Билети се продават на сайта https://musictheatre.bg/calendar/2021-12 и на касата на Музикалния театър 02/943 19 79). /ПВ/





/АКМ/