Книга за културната дипломация на България през 70-те години на ХХ в. представя онлайн ИЕФЕМ-БАН





София, 9 декември /БТА/

Книгата "Студената война от периферията: Една малка социалистическа държава на глобалната културна сцена" ще бъде представена по време на онлайн семинара "Източна Европа през ХХ в. и началото на ХХI в. - памет и идентичност", съобщават от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН /ИЕФЕМ-БАН/.



Събитието ще бъде първата лекция от семинара, който се организира от секция "Историческа етнология" на ИЕФЕМ-БАН. В неговите рамки авторът на изданието доц. Теодора Драгостинова ще представи своето проучване. В него Драгостинова преразглежда 70-те години на ХХ в. в глобален мащаб от перспективата на малката социалистическа държава България и нейните културни взаимодействия със страните от Балканите, Запада и Третия свят. По време на това тревожно десетилетие комунистическото ръководство на България се впуска стремглаво в културна дипломация. Тези срещи надскачат манталитета на Студената война: отношенията на България с Гърция и Австрия се затоплят, някогашните припознати като врагове емигранти биват приветствани, а нови културни връзки се установяват с Индия, Мексико и Нигерия. Търсенето на контакти със Запада и на солидарност с Глобалния юг подсилва авторитарния режим в България като осигурява нови съюзници и сплотява населението, отбелязват от ИЕФЕМ-БАН. Усложнявайки добре познати наративи както от 1970-те, така и от времето на късния социализъм, "Студената война от периферията" поставя историята на социализма в международен контекст и открива алтернативни модели на глобална взаимосвързаност по оста Изток-Юг, посочват още от Института.



Доцент д-р Теодора Драгостинова е преподавател по съвременна Европейска и Източноевропейска история в Държавния университет на Охайо, САЩ. Тя е автор на книгата "Между две родини: Националност и емиграция сред гърците в България, 1900-1949" /Between Two Motherlands: Nationality and Emigration among the Greeks of Bulgaria, Cornell Press, 2011/ и редактор, заедно с Яна Хашъмова, на "Отвъд джамии, църкви и държави: Алтернативни национални наративи на Балканите" /Beyond Mosque, Church, and State: Alternative Narratives of the Nation in the Balkans, Central European University Press, 2016/. /ИРС/



