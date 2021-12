EZ 11:53:01 08-12-2021

HT1150EZ.014

Култура - музика - концерт - Грегъри Портър



Грегъри Портър ще има концерта на Античния театър в Пловдив



София, 8 декември /БТА/

Двукратният носител на "Грами" Грегъри Портър ще има концерт на 31 юли 2022 г. Домакин ще бъде Античният театър в Пловдив, съобщават организаторите от "БГ саунд стейдж".



Музикантът получава международно признание с двете награди "Грами" за албумите си Liquid Spirit през 2014 г. - за най-добър вокален джаз албум, и за Take Me To The Alley - през 2016 г. Сътрудничи с музиканти като Стиви Уондър, Моби, "Дисклоужър", Сам Смит и Джеф Голдблум.



Той е сред най-продаваните звукозаписни артисти в света, отличен с три платинени и девет златни албума. Има близо 340 000 последователи в Spotify и над 193 милиона гледания във видео платформите. "Гласът ми е дар от Бога и искам да го споделя с хората", казва Грегъри.

Роден е в Сакраменто, щата Калифорния. Израства заедно с осем братя и сестри, с албумите на Нат Кинг Кол от домашната колекция плочи и пее в църковния хор. Негови вдъхновители са изпълнители като Джо Уилямс, Дони Хатъуей, които дават отражение върху стила му, който с лекота прелива между джаз, соул, ритъм енд блус и госпел. Печели футболна стипендия, която го отвежда в Университета в Сан Диего, но тежка травма го лишава от спортна кариера и дава на света един от най-добрите джаз музиканти.

В Ню Йорк през деня работи в ресторант, а нощем пее в джаз клубове. По-късно участва в бродуейския мюзикъл It Ain`t Nothin` But The Blues, а през 2004 г. поставя собствен мюзикъл Nat King Col & Me, посветен на неговия вдъхновител, където изиграва своето алтерего. Още първите му два самостоятелни албума Water (2010) и Be Good (2012) са номинирани за "Грами".

През 2020 г. Грегъри Портър издава шестия си албум All Rise - завръщане към текстовете с всекидневна философия и настроени към вълнуващата смесица от джаз, блус, соул и госпъл. В All Rise Портър свири с дългогодишните си колеги от неговия бенд, специално избран 10-членен хор и секция валдхорни и струнни от Лондонския симфоничен оркестър. /ДД



/ХТ/