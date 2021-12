EZ 14:46:31 07-12-2021

МОН - ученици - златни медали - олимпиада



Български ученици спечелиха

златните медали от Международната олимпида

по наука и изкуство в Иран





София, 7 декември /Димитрина Ветова, БТА/

Български ученици спечелиха златните медали на Първата международна олимпиада по наука и изкуство (Imagination in Science by Art in different Cultures (ISAC) Olympiad). Участието в състезанието беше дистанционно, като виртуален домакин, от 2 до 4 декември 2021 г., беше Иран, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.



Отборите на олимпиадата са били съставени от двама или трима гимназисти. Те е трябвало да подготвят арт проект, който е свързан с наука.



Категориите в конкурса са били шест, като в тази за фотографиите, българите са се конкурирали с участници от 15 държави.



Ученичките Деница Василева от Софийската математическа гимназия и Рени Паскалева от Първа частна математическа гимназия, с ръководител Златина Димитрова от Частното средно училище Izzi Science for Kids, са направили експеримент с черен барут и фотографии, които са впечатлили журито и са получили златните отличия.

