Живко Петров представя пет нови пиеси на концерт в София



София, 7 декември /БТА/

Триото на Живко Петров JP3 представя пет чисто нови пиеси от предстоящия им пети студиен албум On the Way, съобщават от екипа на формацията. Събитието е на 9 декември в "София лайв клуб".

Вдъхновен от десет любими места на Живко Петров, Димитър Карамфилов и Димитър Семов, новият албум предстои да се появи през пролетта на 2022 г.

На предпразничния концерт, освен новите композиции, ще звучат и някои от произведенията от актуалния албум Change the Way, както и добре познати пиеси от дългогодишното творчество на Живко Петров.

В декемврийската вечер джаз "вълните" на JP3 ще ни залеят с положителни емоции и ще ни отведат на незабравимо музикално пътешествие с трима изключителни музиканти, които стоят в основата на голяма част от висшата лига в българската поп и джаз музика в България през последните 30 години, обещават организаторите. /ДД/



