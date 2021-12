Студенти създадоха видео истории за валоризиране на паметника „Бузлуджа“

Снимка: Фондация „Проект Бузлуджа“

гл. ас. д-р Борислава Стоименова,

катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС

Студенти на УНСС взеха активно участие във финалната фаза на международния проект „Дигитален хуманист“, № 2018-1-IT02-KA203-048291, финансиран по програма „Еразъм+“ в областта на висшето образование, ключова компетентност 2 - стратегически партньорства.

Екип на УНСС в състав проф. д-р Миланка Славова, доц. д-р Иван Стойчев, гл. ас. д-р Кристиан Желев от катедра „МИО и бизнес“ и гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ участваха в разработването на учебна програма и учебно съдържание за развиване на дигитални и предприемачески умения в областта на културата и творческата икономика, както и в написването на наръчник за създаване на дигитални истории. По време на тестовата фаза на проекта, в партньорство с Фондация „Проект Бузлуджа“ и архитект Дора Иванова, студентите приложиха наученото и създадоха четири дигитални истории във видео формат за валоризиране на паметника „Бузлуджа“.

Студентите на УНСС работиха по задание на експерти на фондацията - архитектите от Ehouse Architects и Studio Uwe R. Brueckner, и имаха за цел да разкажат за историята, изкуството, природата и младежкия дух, които интегрирано биха придали едно ново и съзидателно значение на паметника.

Видеото, озаглавено „BUZLUDZHA – A JOURNEY THROUGH TIME“, с автори Александър Дорохин, Лора Цветкова, Бояна Александрова, Мартина Демирова, Константин Какачев, Катерина Величкова, Симона Илиева и Salome Cazola, можете да видите ТУК.

Видео историята със заглавие „ART AS A WAY OF CHANGE“, създадена от Илияна Банкова, Надя Байракова, Явор Пасков, Елена Петрова, Александър Димитров, Adela Muhetaer, Ahmad al dweik, Katarina Palinic и Nguyen Thi Phuong Ly, можете да изгледате от ТУК.

Историята „ALICE IN THE REAL LAND“ с автори Рени Милева, Васил Карасанов, Ивелина Андонова, Христина Спирова, Кристина Златкова, Катрин Атанасова, Бетина Димова, Leonardo Orsini и Marylou Basmedjian е налична за гледане ТУК.

Последното видео е озаглавено „A PLACE FOR THE ASPIRATIONS OF ALL GENERATIONS“ и негови автори са Ива Китова, Гергана Козарева, Владислав Колев, Февзи Исмаил, Калоян Ганев, Нацко Стайков, Йордан Андонов, Александър Иванов и Amelie Gouddon. Вижте го ТУК.

„Ние от фондация "Проект Бузлуджа" смятаме че младите хора са важна част от разговора за бъдещето на културното наследство. Затова тази година партнирахме на УНСС по международната програма „Дигитален хуманист“, споделят партньорите в тяхната фейсбук страница. „След като опазихме мозайките, нашата следваща цел е отварянето на паметника Бузлуджа за посетители. За тази цел сградата трябва да бъде обезопасена и достъпът трябва да бъде регулиран. Работим по възможностите и нужните мерки това да се случи“, добавят те.

УНСС