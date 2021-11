Тридесет години след смъртта на Фреди Меркюри, български музиканти ще почетат паметта му с концерт в Бургас 26 ноември 2021 / 09:03 Tweet

Тридесет години след смъртта на Фреди Меркюри, български музиканти ще почетат паметта му с концерт в Бургас





Бургас, 26 ноември /Галя Тенева, БТА/

Тридесет години след смъртта на британския композитор и водещ вокалист на рок групата Queen Фреди Меркюри, едни от най-обичаните български музиканти се събират на концерт в Бургас, за да почетат паметта му. В проектът Acoustic Queen Project участват Славин Славчев - вокал, Славчо Николов от БТР, Дони - бас китара и вокал, Венко Поромански - ударни, Михаил Шишков - син - ще комбинира клавишни, мандолина и вокал.

Преди доста време, вероятно девет години изминаха, направихме един проект Acoustic Beatles Project, който имаше доста сериозен успех. След това го прекратихме, защото започнахме солидна работа с "Фондацията". Сега вече можем да съвместяваме дейностите и в случая си дадох сметка, че има едно голямо събитие - трийсет години от смъртта на Фреди и 75 години от неговото рождение. Второ - имаме конкретен вокалист - Славин Славчев, който може да се справи с тежестта на тази програма, и трето - имаме хора с достатъчния опит да покрият всички инструменти, с които са работили Queen, каза в интервю за БТА поп-рок музикантът Дони. Той заедно със Славчо Николов и Венко Поромански са "гръбнакът" на новия проект Acoustic Queen Project.

Концертът в Бургас ще е на 18 декември, от 20.00 часа, в клуба "Модерен театър". Шоуто ще продължи близо два часа и включва повече от двайсет от най-големите хитове на британската рок група.

Всъщност, да поясня, изпълняваме с акустични или полуакустични инструменти всички песни на Queen. Който дойде на тази изява, ще чуе всичко, което очаква, каза за БТА Дони.

Acoustic Queen Project е представен за пръв път на тазгодишните празници на изкуствата "Аполония". След Бургас, формацията ще изнесе концерт на 30 декември и в Пловдив, а програмата там ще се изпълни с участието на симфоничен оркестър.

Важно нещо, което трябва да отбележа е, че това не е характерният дебют, както го разбират да речем на Запад. Гледал съм доста странни неща - например вокалистът си слага зъби подобни на Фреди, или групи, които правят дебюти на Бийтълс, обличат се като тях и правят същите движения. Ние това нещо не го предлагаме. По-скоро сме себе си и отдаваме необходимия поклон към музиката на хората, от които сме се учили, добави за БТА Дони.

Фреди Меркюри създава Queen през 1970 г. с китариста Брайън Мей и барабаниста Роджър Тейлър. Меркюри написва множество хитове за Queen, включително Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love.

Последната публична изява на Фреди Меркюри е през 1990 година. Великият рок музикант напуска този свят на 24 ноември 1991 година. Само два месеца преди смъртта си, Меркюри записва големия хит "Шоуто трябва да продължи". Фреди Меркюри умира от пневмония и усложнения, предизвикани от СПИН. През 1992 г. получава посмъртно британската награда за изключителен принос към британската музика, а на стадион Уембли в Лондон се провежда почетен концерт. Фреди Меркюри е въведен в Залата на славата на рокендрола през 2001 година, Залата на славата за автори на песни през 2003 година и Великобританската музикална зала на славата през 2004 година. През 2002 година е поставен под номер 58 в анкетата на Би Би Си на 100-те най-велики британци.



/РИ/